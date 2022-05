Presidenta de colegio a Rodrigo Chaves: “El buen presidente escucha al pueblo, eso hago yo”

La presidenta de la sección 11-1 del Colegio Técnico de Educación Comercial y Servicios (Cotepecos), Klancy Castro Villalobos, le da un gran consejo a su colega, Rodrigo Chaves Robles, quien hoy asume las riendas del país y es que escuche a su gente.

Klancy Castro Villalobos, presidenta de su sección da un bolado al presidente electo. (Eduardo Vega)

“El buen presidente escucha al pueblo, eso hago yo porque no se es presidente para beneficio propio, yo tengo que pensar en lo mejor para mis compañeros y él debe pensar en lo mejor para el país”, asegura Klancy.

Esta estudiante de sexto año técnico es abanderada en el traspaso de poderes.

Con una bandera de Costa Rica y una enorme sonrisa recibe a los invitados que llegan al edicio nuevo de la Asamblea Legislativa.

Hace dos semanas se dio cuenta que estaría en el traspaso de poderes y se llenó de una tremenda emoción por ser parte de un lindo día para la patria.

“La verdad anoche dormí poco de la emoción y hoy ya a las cuatro de la mañana estaba levantada. Me siento muy orgullosa de representar a los estudiantes del país y de mi amado Cotepecos. Aquí estaré muy alegre, no me importa este sol tan fuerte”, asegura la estudiante.

Volviendo a los consejos que ella le da como una experimentada presidenta, porque si bien solo tiene tres meses en el poder de su aula este 2022, ya tuvo un año entero de aprendizaje cuando fue presidenta en cuarto grado en la escuela de Brasil de San Ana.

“Ya él es la cabeza que eligió la gente, eso yo ya lo he vivido, pero llegar es solo un paso, necesita comprender que debe jugar en equipo, no va a poder gobernar solo, necesita rodearse de gente que le ayude y entonces así todo le saldrá bien. Ser presidente es lo primero, dirigir en equipo es lo segundo y lo más significativo”, explicó la joven de Santa Ana.

Además de su alegría de estar en el traspaso de poderes, en su casa están muy llenos de orgullo porque la eligieron para asistir a tan importante actividad. Doña Leidy Villalobos y don Óscar Castro, los papás, así como su hermanita de 8 años , Berenisse, le ayudaron a alistarse este 8 de mayo.

