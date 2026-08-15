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La Negrita llega al teatro-cine por los 100 años de su coronación pontificia

Obra Teatro Cine recrea la coronación pontificia de 1926 en la sala 6 de Cinépolis Paseo Metrópoli

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Por Eduardo Vega

La madrecita de todos los católicos de Costa Rica, la Virgen de los Ángeles, llega al cine gracias a la obra “Coronación Pontificia”, que podrá disfrutarse en la gran pantalla.

La propia basílica de Nuestra Señora de los Ángeles en Cartago informó que una producción costarricense transformará la Sala 6 de Cinépolis en Paseo Metrópoli en un espacio para una experiencia que combina teatro en vivo, cine y recursos audiovisuales.

Una producción costarricense llevará a una sala de cine su propuesta teatral mezclada con un lenguaje audiovisual gracias a la alianza de la Basílica de los Ángeles y Cinépolis Paseo Metrópoli.
Así anuncia con el afiche la presentación del teatro cine que habrá sobre la Negrita. (Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles/Cortesía)

“La propuesta, organizada por la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles con la colaboración de Cinépolis, se presentará bajo un formato de teatro-cine, concebido especialmente para desarrollarse dentro de una sala cinematográfica.

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“La producción busca integrar las posibilidades audiovisuales y espaciales del cine a una puesta en escena en vivo, haciendo que ambos lenguajes formen parte de una misma experiencia”, explican desde la basílica.

El formato representa una propuesta diferente y se presentará el próximo viernes 28 de agosto a las 8:00 p. m.

Se contará con la presencia del sacerdote Mario Zúñiga Solano, especialista en Mariología, para compartir un espacio de teatro-cine-foro con los asistentes.

Una producción costarricense llevará a una sala de cine su propuesta teatral mezclada con un lenguaje audiovisual gracias a la alianza de la Basílica de los Ángeles y Cinépolis Paseo Metrópoli.
El padre Luis Esteban Fernández, junto a Beatriz Lucía Pereira y Javier Mendoza, son los actores. (Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles)

“‘Coronación Pontificia’ fue creada en el marco del centenario de la proclamación de Nuestra Señora de los Ángeles como patrona costarricense por la Santa Sede, acontecimiento ocurrido el 25 de abril de 1926.

“La obra presenta a tres actores que reciben el encargo de preparar un homenaje teatral sobre este acontecimiento histórico. Durante el proceso, la reconstrucción de los hechos da paso a conflictos, dudas y dimensiones humanas que permiten acercarse a la historia desde una perspectiva teatral contemporánea”, explican en la basílica.

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El montaje cuenta con la producción de Teodrama Editorial, San José TV y Donato Producciones. Fue escrito por el padre Luis Esteban Fernández, quien también integra el elenco junto a Beatriz Lucía Pereira y Javier Mendoza.

Una producción costarricense llevará a una sala de cine su propuesta teatral mezclada con un lenguaje audiovisual gracias a la alianza de la Basílica de los Ángeles y Cinépolis Paseo Metrópoli.
No se puede perder el homenaje que se le hace a la virgencita de los Ángeles. (Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles)

Las entradas ya se encuentran en preventa a través del sitio web de Cinépolis.

La Negrita llega al Teatro Cine con la obra "Coronación Pontificia"

La presentación será el viernes 28 de agosto a las 8 de la noche en la sala 6 de Cinépolis en Paseo Metrópoli de Cartago. Compre su entrada en: https://cinepolis.co.cr/movie/coronacion-pontificia-esp/

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Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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