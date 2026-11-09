Las plantas comunes en los hogares y que son peligrosas para las mascotas

Tener plantas en casa y adentrarse en el cuidado de las mismas puede llenar de alegría cualquier hogar; sin embargo, para nuestras mascotas esto puede convertirse en una pesadilla silenciosa.

Y es que algunas plantas comunes en las casas costarricenses esconden sustancias químicas que producen irritaciones en el hocico, fallas renales agudas y paros cardíacos repentinos.

¿Pero por qué resultan tan peligrosas estas plantas y cómo debemos actuar ante una emergencia? En La Teja se lo contamos de la mano de los expertos.

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Pese a que las plantas de nuestro jardín dan vida al hogar, los expertos advierten como las mismas pueden ser un peligro para nuestras mascotas en caso de no tener cuidado. (Canva/Canva)

¿De dónde viene el peligro?

Primero, debemos entender que muchas plantas poseen mecanismos de defensa que resultan tóxicos para los animales domésticos. Desde el CIMED-UCR, se explica que las afecciones varían según el compuesto químico de cada especie:

“Especies como la lotería, los anturios, los filodendros y las calas contienen cristales que causan un dolor agudo en el hocico y la garganta. El animal reacciona de inmediato babeando sin parar, quejándose, sacudiendo la cabeza y rascándose desesperadamente la boca con las patas. Poco después, se da hinchazón en la lengua y los labios, además de vómitos y pérdida de apetito”, advierte el informe técnico elaborado por la Dra. Milania Rocha Palma, especialista del CIMED.

Rocha, además, explica que la sustancia blanca que muchas veces observamos en matas como las pastoras puede contener alcaloides tóxicos para las mascotas.

El riesgo se vuelve aún mayor cuando aparecen toxinas que atacan el corazón o los riñones. El CIMED señala, por ejemplo, que las azaleas pueden desatar arritmias y paros cardiorrespiratorios, mientras que las suculentas como la rosa del desierto alteran gravemente el ritmo cardíaco.

En el caso de los gatos, los lirios pueden ser letales. El CIMED recalca que los mismos “son particularmente tóxicos para gatos por la presencia de una toxina que puede dañar los riñones de forma aguda”, advirtiendo que un retraso de más de 18 horas en la atención podría llevar a un daño renal irreversible.

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Los expertos advierten que muchas plantas poseen mecanismos de defensa que resultan tóxicos para los animales domésticos. (Canva/Canva)

Cuándo encender las alarmas

En la mayoría de los casos, el contacto con plantas dañinas suele ocurrir por ingesta directa. Aunque los malestares estomacales son los más frecuentes, los profesionales del CIMED llaman a vigilar la aparición de conductas tales como:

Salivación constante y excesiva acompañada de quejidos.

Vómitos continuos, diarreas y rechazo absoluto a la comida.

Inflamación notoria en la lengua, los labios o el hocico.

Signos neurológicos como falta de balance, tambaleo al caminar y movimientos oculares involuntarios.

Letargo profundo, debilidad extrema o temblores corporales.

Ante esto, la veterinaria Victoria Jiménez también afirma que “muy pocas veces se dan signos neurológicos como convulsiones; sin embargo, puede pasar dependiendo de la cantidad ingerida”.

Asimismo, Jiménez recalca otro descuido cotidiano que viene en aumento en los hogares: “Llevo tres casos en menos de tres meses de intoxicación por marihuana. La gente que fuma deja el cigarrillo o residuos por ahí, el perro se lo come, se droga y hay que esperar que el efecto pase”.

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Es importante intervenir de inmediato si su mascota presenta síntomas como salivación excesiva, pérdida de balance o irritaciones en el hocico. (ChatGPT /Generada con IA)

El peligro de los remedios caseros

Al percatarse de que el perro o el gato mordió una planta, la desesperación también suele llevar a los dueños a cometer errores graves basados en creencias populares.

Frente a esto, Jiménez es clara: “La atención siempre debe darla un veterinario. Hay que eliminar el mito urbano de darles leche, limón o remedios caseros, ni tampoco dejarlos a la mano de Dios a ver qué pasa.

“Jamás se debe inducir el vómito: si la planta ya quemó o irritó al tragarla, forzar su salida repite ese mismo daño en el esófago. En la clínica lo que hacemos es aplicar carbón activado para atrapar el veneno e inactivarlo antes de que pase a la sangre”.

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Veterinarios como Victoria Jiménez advierten que los remedios caseros deben ser omitidos a toda costa, y que de presentarse una emergencia la atención de un especialista debe ser inmediata. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)

Pasos prácticos ante una emergencia

Para evitar desenlaces fatales, los expertos aconsejan mantener la cabeza fría y, de ser posible, aplicar las siguientes medidas inmediatas: