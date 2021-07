Las Vespas son las chineadas de Riteve

Cristian González tiene una Vespa Bajac del 2003 y hace una semana fue a Riteve en una pura temblorina porque como se las tienen jurada a las motos de dos tiempos, estaba totalmente seguro que su avispita no iba a pasar la revisión.

Riteve, desde el pasado 22 de setiembre por orden del Cosevi, cambió los niveles mínimos de gases contaminantes permitidos en las motos de dos tiempos porque, según nos lo confirmó don José Chaves, encargado de la asesoría técnica de fiscalización del Cosevi, una moto dos tiempos contamina 100 veces más que carro tipo sedán.

No le hizo ningún arreglo a la motico, prefirió ir a ver qué le decían para después modificarla y así lograr la calcomanía. Llegó, dice él, como chancho al matadero, listo para una muerte segura.

Don Cristian raja con su Riteve aprobada a cachete porque ama su vespita. Cortesía. Don Cristian raja con su Riteve aprobada a cachete porque ama su vespita. Cortesía. (Cristian González)

“Fui convencido de que no pasaría, por eso ni pasé al mecánico, iba tan resignado que hasta iba agüevado, sobre todo porque tengo un cuñado que tiene una moto dos tiempos Yamaha DT 175 y fue siete veces y nada, no le pasó gases en Riteve.

“Pero casi me voy de espalda, no voy pasando Riteve pura vida. Ni yo mismo lo creía cuando me dieron la calcomanía. Otra vez me asusté, pero no de nervios sino de la felicidad. Salí de Riteve de El Coyol, en Alajuela, como tonto porque me parecía increíble haber pasado perfecto hasta gases”, nos contó don Cristian.

Lógico, como buen tico, adivinen qué fue lo primero que hizo cuando llegó a la casa, irse para donde el cuñado a pegarle la vacilada del año, porque su humilde vespita pasó a la primera y la bichota DT 175 no.

“Mi cuñado está tan agüevado que ya vendió la DT, no logró pegarle la calcomanía a su moto, tuvo que venderla así, explicando que no le pasa Riteve por gases. Se compró una moto cuatro tiempos para dejar de parir”, agregó este alajuelense que no cambia su motico por nada.

¿Por qué son las chineadas?

Cuando el pasado 16 de octubre publicamos en exclusiva la noticia de que el Gobierno se socó la faja contra las motos dos tiempos a los dueños de las motos Vespa se les paró la peluca y pegaron también el grito al cielo.

Hay varios clubes de Vespa en el país, por eso nos pusimos en contacto con ellos para saber si se unirían para evitar que la Vespita sea tan rudamente evaluada por gases; sin embargo, pegamos con cerca, porque los vesperos del país están tranquilos como Camilo.

La avispita de don Cristian pasó a la primera y sin mucho mate. Es modelo 2003, pero él la tiene como un ajito. Cortesía. La avispita de don Cristian pasó a la primera y sin mucho mate. Es modelo 2003, pero él la tiene como un ajito. Cortesía. (Cristian González)

Varios dueños de Vespa, quienes para evitar broncas prefirieron no dar el nombre, nos aseguraron que sí hubo casi una semana de desesperación.

“El 16 de octubre, cuando la noticia reventó, nos desesperamos, no podíamos creer que quisieran sacar de circulación nuestras amadas moticos Vespa y así pasamos casi siete días.

“Sin embargo, poco a poco todo cambio porque varios dueños de Vespa fueron a Riteve y pasaron pura vida los gases, incluso, a todos los que llegaban en Vespa los de Riteve les dicen que tranquilos, que la bronca no es con ellos, que lo que quieren desaparecer son las panaderas (esas motos dos tiempos escandalosas que andan los carajillos a toda velocidad)”, nos explicó un vespero.

Otro dueño de las queridas motos italianas también nos aseguró que en Riteve le dijeron que más bien las Vespas son queridas en Riteve, que les encanta cuando llegan y que jamás buscarán joderlas con la revisión.

Están pasando pura vida

Guido Hernández, uno de los líderes del Vespa Club Costa Rica, nos contó su experiencia.

Hace pocos días le tocó ir a Riteve para renovar el marchamo de su maquinita, una avispita de 1967 que es dos tiempos.

Las Vespas están pasando pura vida en Riteve, en el ambiente vespero nadie ha escuchado que alguna sea rechazada. Tomado del Facebook del Vespa Club Costa Rica. Las Vespas están pasando pura vida en Riteve, en el ambiente vespero nadie ha escuchado que alguna sea rechazada. Tomado del Facebook del Vespa Club Costa Rica. (Vespa Club Costa Rica)

“Me fue pura vida con Riteve, no tuve ningún problema. De hecho, bien rápido me dieron la calcomanía y la hoja salió muy bien de gases. Yo fui uno de los que al principio me asusté mucho, pero como mi moto está bien cuidadita pasa pura vida, hasta con los porcentajes que comenzarán a partir de enero del 2018”, nos indicó don Guido.

Riteve se quita el tiro

Jennifer Hidalgo, directora de comunicación de Riteve, negó totalmente que ellos tengan privelegios especiales con las avispitas de dos ruedas, de hecho, asegura que al ser dos tiempos entran en la misma olla que todas.

“Las modificaciones que hizo Cosevi al manual de Riteve no hacen trato diferenciado a ningún modelo o marca de motocicleta, la única diferencia es con el año de ingreso al país, fuera de eso no hay ningún tipo de revisión diferente. A todas (las motos dos tiempos) se les aplica el mismo reglamento.

“Puede ser que algún estilo de motocicleta, por tecnología u otras variantes tenga menos complicaciones que otras marcas y estilos; sin embargo, cada vehículo tiene su historia diferente, su mantenimiento particular, son más o menos maltratadas, más o menos cuidadas, por eso cada motocicleta tiene una vivencia particular en Riteve, por eso no podemos hablar de que alguna marca pase más fácil que otra porque cada moto es una historia diferente”, afirmó Hidalgo.

A pesar de ser motos de dos tiempos estas máquinas pasan tranquilas los controles de contaminantes. Tomado del Facebook del Vespa Club Costa Rica. A pesar de ser motos de dos tiempos estas máquinas pasan tranquilas los controles de contaminantes. Tomado del Facebook del Vespa Club Costa Rica. (Vespa Club Costa Rica)

Nuevas reglas

Las dos tiempos son motos que necesitan, además de gasolina, lo que se conoce como mezcla, que es un tipo de aceite especial que se le echa directo al tanque de la gasolina para que se vaya a diferentes partes del motor y ayude en la lubricación, ese aceite se quema menos que la gasolina y por eso sale muy crudo por la mufla y eso es lo que aumenta sus niveles de contaminación.

Hasta antes del 22 de setiembre el gas contaminante, monóxido de carbono, era permitido en un 4,5% y los hidrocarburos en 12.500, esto para las motos dos tiempos. Jennifer Hidalgo, directora de comunicación de Riteve, explicó que ese nivel permitido en hidrocarburos era tan, pero tan alto que prácticamente estaba a la libre.

Desde el 22 de setiembre el monóxido de carbono permitido se mantuvo en 4,5%, pero los hidrocarburos bajaron a 2.800 y a partir del 1° de enero del 2018, el monóxido solo será permitido en un 3% y los hidrocarburos en 2.000.