Laura Chinchilla: “Estamos votando por ‘losers’ (perdedores) y eso no está bien” (Video)

Laura Chinchilla, expresidenta de la República, dijo que el país sigue votando por “losers” (perdedores) y que eso no está bien.

Pietro Habla Con: Laura Chinchilla la ex presidenta de #costarica sobre la política en Costa Rica, el #populismo, el periodismo y el gobierno y hasta el famoso caso de "La Trocha"https://t.co/v2owAirlUW pic.twitter.com/JFbgFT89tN — NO PASA NADA (@nopasanada_tw) August 7, 2022

La frase la soltó en una entrevista que dio al medio de comunicación No pasa nada.

Laura Chinchilla acaba de renunciar al Partido Liberación Nacional. (Jose Cordero)

“De lo que he querido llamar la atención con la salida del partido (Liberación Nacional), una es la necesidad de renovarse y, definitivamente, los sectores que más han venido alejándose son la gente más joven, porque sienten esa sensación de que siguen votando por los mismos y como también lo he dicho, esos mismos además han perdido en el pasado, entonces estamos votando por ‘losers’ (perdedores), ¿verdad?, eso no está bien”, fue parte de la respuesta que dio.

Chinchilla renunció al Partido Liberación Nacional el 28 de julio y fue invitada a que hablara sobre ese y otros temas de interés nacional.

Acá la entrevista completa: