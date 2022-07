Laura Chinchilla reconoce que su renuncia: “le hace daño a Liberación Nacional”

La expresidenta de Costa Rica (2010-2014), Laura Chinchilla Miranda, quien renunció al Partido Liberación Nacional (PLN) el pasado 28 julio, asegura que su renuncia: “le hace daño a Liberación Nacional”.

Doña Laura explicó esta tarde en el noticiero de Repretel Canal 6 que: “sé que es un gesto dramático (la renuncia), sé que es un gesto que le hace daño a Liberación Nacional, pero puede ser una oportunidad para que muchos liberacionistas reaccionen y puedan, en consecuencia, exigir las medidas que se quieren”.

Doña Laura advierte que ni se desgasten en convencerla porque ella no va a regresar al PLN. (Luis Navarro)

“A nadie le debe tomar por sorpresa lo que yo acabo de hacer (renunciar al PLN) porque desde el (pasado) mes de abril, poquito después de pasadas las elecciones (nacionales) ya yo lo dije, ya yo lo solicité y lo sugerí”.

“La urgencia de abordar este esfuerzo reflexivo para revisarnos a nosotros mismos (el PLN) y segundo, la necesidad, y lo dije así de claro, de que todos los que hubiésemos gobernado este país o todos los que ya hubiesen sido candidatos a la presidencia (en Liberación), nos retiráramos, nos hiciésemos a un lado para abrir esos espacios tan urgentes en el partido”, comentó doña Laura.

Reconoce la expresidenta que ella habla de que expresidentes y excandidatos a la presidencia deben hacerse a un lado porque los que ya fueron presidentes, llegaron a donde tenían que llegar y los que no lograron la presidencia, fue por circunstancias que hay que revisar profundamente, como la calidad de candidatos o el tipo de candidatos que Costa Rica está pidiendo.

Pide la expresidenta una reestructuración total en el PLN. (Albert Marín)

Con voz firme, doña Laura asegura que el PLN está descabezado. “En estos momentos no hay presidencia, lo que tenemos es una vicepresidenta (Kattia Rivera) que tiene de manera interina el ejercicio de la presidencia”.

“Tenemos un secretario que, para efectos prácticos, en ilegitimidad y para mucha gente no lo es. De manera que tenemos que integrar esos cargos. El Tribunal de Ética está diezmado, no tenemos un Tribunal de Alzada. No está funcionando todo el procedimiento ético al interior del partido. Son muchas las tareas que hay que hacer”, confirma la expresidenta.

Dejó muy claro que ella no regresará y pidió que ni se desgaste nadie en intentarlo. “Aquí no se trata de que yo regrese. Yo ya dije que no regresaba. Yo me fui de Liberación. No tiene sentido regresar. Lo que tiene sentido es tomarse esta coyuntura en serio para poder mover el partido hacia adelante”.

A pesar de retirarse del PLN, doña Laura tiene fe en que el partido hará lo que debe para avanzar. (Albert Marín)

“Sigo creyendo en Liberación Nacional y en que si hacemos las cosas correctamente o las hacen quienes ahí quedaron, pueden tener proyección hacia adelante”, advirtió.

Sobre su renuncia agregó que, si en el PLN no se ve, en los próximos días, un interés por un cambio de rumbo total, lo suyo quedará como una simple anécdota, como una simple fecha en la historia del PLN.

Aclaró, además, que cuando ella habla de que expresidentes y excandidatos se hagan a un lado, no significa que se les deje de escuchar, por el contrario, la experiencia de todos ellos cuenta mucho. “A lo que me refiero es que nuestro papel es estratégico, es orientador, para impulsar a los nuevos liderazgos y no para bloquearlos que es lo que ha venido pasando”.