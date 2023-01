Le contamos todo lo que tiene que saber sobre la lista de útiles esta entrada a clases

Presentado por: UNIVERSAL

El próximo 6 de febrero arranca el curso lectivo 2023 y por estos días muchas familias del país andan de arriba para abajo con el tema de la lista de útiles. También hay muchas familias en las cuales este tema se vuelve todo un estrés porque creen que hacerla significa comprar lo más caro.

Pues les tenemos una muy buena noticia. “No es así”.

Usted no tiene que comprar lo más caro, esto lo apoya una experta en sicología de familia, María Ester Flores.

Desde el pasado 14 de enero el ministerio de Educación Pública (MEP) le informó al país sobre las listas oficiales de útiles, tanto para escolares como colegiales. Si bien es importante que sus hijos lleven la lista completa, hay muchas opciones para hacerla sin que su billetera se ponga a llorar.

Útiles Escolares

Compre los útiles que su familia puede pagar, además, pregunte y aproveche las ofertas que hay en cada lugar. (MAYELA LOPEZ)

Ahora bien, no se puede olvidar que sí hay familias que pueden completar la lista con cuadernos y lápices de color caros. Ese no es un problema. Tampoco esos papás se deben sentir mal por buscar darle lo mejor que ellos consideran a sus hijos. Siempre el objetivo es el mismo, completar la lista oficial del MEP.

“Como sicóloga le digo a los papás que no se estresen por la compra de cuadernos porque hay de muchos precios. En realidad todo va a depender del ingreso de cada familia. Lo realmente es el bienestar y salud mental de los niños.

“Si usted se llena de estrés por la compra de los útiles, lo mejor es que no se lo pase a sus hijos, que ellos no se den cuenta, porque podría ser que entonces ellos inicien el curso lectivo con sentimiento de culpa por hacer gastar a sus papás y estresarse esos niños de que ahora sí, como gastaron mucho, tengo que sacar solo buenas notas. Tranquilos papás. El precio no es lo importante. Hagan una compra feliz y compartan con sus hijos esos momentos”, explica la sicóloga.

Como en los cuadernos, también en los lápices hay de todo tipo de precio. No se estrese familia, compren lo que su billetera puede pagar. (MAYELA LOPEZ)

El MEP dice: “El curso lectivo 2023 se llevará a cabo en un escenario educativo presencial; será responsabilidad de cada centro educativo, director, personal docente, en consenso con la familia, seleccionar el material que más se ajuste a sus necesidades, intereses, prioridades y a los procesos pedagógicos .

“Se debe determinar el procedimiento para su compra; sin que esto represente un gasto económico excesivo para las familias. Se recomienda al centro educativo y a las familias revisar el estado de los materiales del año anterior, para valorar su aprovechamiento en este curso lectivo”.

Le preguntamos a una experta en útiles escolares, Elizabeth Serrano, gerente Comercial Escolar de Tiendas Universal y ella nos aclaró que en Universal, por ejemplo, sí hay cuadernos de más de 5 mil colones, pero también hay cuadernos de menos de mil colones.

Fijese bien en cada producto que va a comprar porque algunos vienen con buenas ofertas. (MAYELA LOPEZ)

“Tenemos una gran variedad de precios en todos los artículos de la lista de clases para escuelas y colegios precisamente para que todas las familias puedan comprar tranquilamente los útiles de sus hijos”, explica la gerente.

Algo que nos recordó doña Elzabeth y que muchos padres olvidan por completo es que compren los útiles en un lugar que les de garantía por cada producto, además, que después de la compra que se guarde muy bien la factura por si hay que hacer algún reclamo en cuadernos, lápices de color, el maletín, entre otros.

“Los papás deben concentrarse en llevar la lista de útiles que le piden y comprarla de la mano con los hijos, explicándoles claramente qué puede ese hogar comprar y qué no por motivos económicos. Ellos entienden, no crean que los niños no comprenden. Lo importante es completar la lista, ya las extras de un cuaderno más caro que otro o lápices de color más grandes o más pequeñitos, eso es una extra.

“Si una familia no tiene del todo para comprar nada de la lista de útiles, siempre hay fórmulas solidarias como empresas que colaboran con útiles y, en último caso, hablar sinceramente con los maestros y profesores para que el patronato escolar tome el caso y colabore. No hay por qué estresarse, papás, siempre hay solución”, asegura la sicóloga experta en familia.

Es importante que compre en lugares que le den garantía por todo lo que venden por si se le escochera algo de lo que compró. (MAYELA LOPEZ)

Para este curso lectivo 2023 ingresarán a las aulas más de 1,2 millones de estudiantes en un poco más de 5.200 centros educativos en todo el país (aproximadamente 4.459 públicos, 689 privados y 71 subvencionados). Al mismo tiempo, a partir del próximo 6 de febrero se abrirán más de 4.560 comedores escolares que serán aprovechados por más de 850 mil pancitas de escolares y colegiales.

Uniformes

En el tema de los uniformes, que son parte de la lista de útiles, el MEP explica que el uniforme para los estudiantes del nivel de educación preescolar tendrá las siguientes características:

“Camiseta básica celeste para niños y niñas, tendrá un cuello en uve, cinta en cuello, mangas y ruedos con costura doble. Podrá bordárselo o poner el escudo del centro educativo al frente o al lado izquierdo de la camiseta.

“El color de la camiseta es celeste pantone 18-4247. TCX en tela ‘dry fit antitranspirante’, ‘speed dry’, ‘techno gold’, ‘micro sweet deportiva’, ‘jik deportiva’, ‘Irazú deportiva’.

El salveque de su hijo tiene que ser justo para su espaldita, no lo compre más grande y guarde la factura por si las moscas. (MAYELA LOPEZ)

“Los niños y las niñas utilizarán una pantaloneta color azul, con pretina elástica, doble costura, con bolsillo trasero del lado derecho. La pantaloneta o short enagua, color azul pantone 282 #002654, tela tipo rodeo”, explica el MEP.

También habla el MEP de lo que se puede usar cuando arranquen las lluvias.

“En la época de frío y lluvia, se podrá utilizar un pantalón tipo ‘buzo deportivo’. Dicha prenda deberá tener una pretina elástica, doble costura, pierna ancha con un bolsillo trasero del lado derecho, y un suéter estilo sudadera con cremallera, dos bolsas al frente y gorro.

Los lápices de color hay para todos los tamaños y sabores. No se complique ni estrese, camine y busque lo mejor para su familia. (MAYELA LOPEZ)

“Ambas piezas de color azul oscuro. Se permitirá el uso, en ambientes externos, de una gorra azul oscura pantone 282 #002654 para la protección del sol o calor”, confirma el MEP.

Vea aquí algunas buenas oportunidades que ofrece la Universal:

₡1075 Cuaderno cosido 100 hojas color amarillo Basic. Comprar ₡2290 Cuaderno resorte 100 hojas color rojo Basic. Compre 4 y pague 3 Comprar ₡990 Hojas rayadas perforadas 8.5x11" 100 unidades Basic. Comprar ₡990 Hojas blancas lisas sin perforación 8.5x11" 100 unidades Basic. Comprar ₡2090 Cuaderno Kraft rayado resorte 100 hojas 21x27.5cm Basic. 50% en el 2do producto Comprar Colección Disney 100, cuadernos, bultos, accesorios Comprar Colección de bultos Nana y Yayo, tanto combos como de espalda Comprar ₡8990 Portafolio Estampado Surtido con Zipper. Comprar ₡1190 Resaltador Azul Borrable Frixion Pilot Comprar