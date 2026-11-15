Le dijeron que tenía cáncer de próstata cuando su hija tenía una semana de nacida

Don Alfonso Montero Ramírez, vecino de Santa Bárbara de Heredia, recibió a finales de noviembre del 2023 una noticia que lo dejó paralizado: tenía cáncer de próstata.

Su pequeña hija Alessya acababa de llegar al mundo y él, en lugar de disfrutar tranquilamente de aquella nueva etapa, comenzó a preguntarse si tendría la oportunidad de verla crecer.

Hoy, por dicha, la historia es diferente. Después de una operación realizada en marzo del 2024, don Alfonso se encuentra libre de cáncer y continúa con sus controles médicos. Su mayor motivación es disfrutar de su esposa, Adriana Salas, y de la hija que tanto esperaron.

Don Alfonso con su esposa Adriana y su hija Alessya. (Cortesía/Cortesía)

“Yo veía a la bebita recién nacida, la ponía en mis manos y lo que hacía era ponerme a llorar”, recordó.

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Alerta que no debía ignorar

Todo comenzó a inicios de la pandemia, cuando los resultados del antígeno prostático específico (PSA), un examen de sangre que ayuda a detectar posibles problemas en la próstata, empezaron a mostrar valores elevados.

Al principio marcaba cerca de cuatro puntos, pero con el paso del tiempo las cifras aumentaron a cinco, luego a 10, 12 y hasta 16.

En medio de las dificultades para recibir atención presencial durante la pandemia, don Alfonso buscó orientación y finalmente acudió a un urólogo privado.

Durante una valoración que incluyó el tacto rectal, el especialista encontró algo irregular y le recomendó hacerse una biopsia.

Después de esperar atención por medio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), llegó a Urología del Hospital de Heredia, donde también le recomendaron que se realizara el procedimiento con urgencia.

Doña Adriana embarazada y don Alfonso más que feliz. El cáncer de próstata todavía no se detectaba. (Cortesía/Cortesía)

La biopsia confirmó sus temores: tenía cáncer de próstata. “Cuando me dieron la noticia me quedé paralizado. Uno piensa en la muerte y en cómo va a hacer para contarle a la familia”, reconoció.

Noticia difícil de compartir

El sobreviviente recuerda especialmente aquellos días porque su hija tenía apenas una semana de nacida cuando le realizaron la biopsia. Los resultados llegaron poco después y, de pronto, la alegría de tener una nueva integrante en la familia se mezcló con el miedo.

“Yo veía a mi hija y pensaba: ¿será que la voy a ver crecer? ¿Será que voy a poder disfrutarla?”, contó.

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También tuvo que encontrar la manera de explicarle a Adriana lo que estaba pasando. Ella notaba que él lloraba constantemente, pero todavía no conocía la razón de tanta tristeza.

Finalmente, con el apoyo de uno de sus hermanos, decidió contarle primero a su esposa y después al resto de la familia.

Alfonso es el mayor de seis hermanos y agradece que sus padres, hermanos y seres queridos estuvieran a su lado. Ese acompañamiento fue fundamental para enfrentar lo que venía.

Alzaba a su bebé y se ponía a llorar porque cuando Alessya tenía una semana de nacida a él le dijeron que tenía cáncer. (Cortesía/Cortesía)

Una decisión que le cambió la vida

Los especialistas le explicaron que tenía distintas alternativas de tratamiento. El cáncer todavía parecía estar encapsulado en la próstata, pero no era conveniente seguir esperando porque podía avanzar.

En marzo del 2024 le realizaron una cirugía para extraer la parte afectada. Desde entonces, sus controles se han concentrado en vigilar los niveles del antígeno prostático, que deben mantenerse prácticamente en cero. “Desde entonces hasta el momento he estado libre de cáncer”, dice con alivio.

Un mensaje para otros hombres

Este 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, una fecha que en Costa Rica también sirve para recordar la importancia de prevenir y detectar oportunamente el cáncer de próstata.

Por eso, Alfonso quiere que otros hombres dejen de lado los temores, los prejuicios y hasta la vergüenza de acudir al médico.

“Yo nunca he tenido problema con enfrentarme a procedimientos o exámenes, pero me quedo pensando en las personas que tienen fobia, pereza o no sé si es por un tema de hombría que no quieren hacerse ningún tipo de examen”, comentó.

Más de 1.700 caso al año

Datos del Ministerio de Salud muestran que en Costa Rica el cáncer de próstata es el tipo más frecuente entre los hombres y, según estimaciones del Observatorio Global del Cáncer (Globocan), el país registra más de 1.700 nuevos casos de cáncer de próstata al año.

Durante el año 2024, por ejemplo, se presentaron 1.717 casos nuevos en el país, equivalentes a casi cinco por día. Asimismo, se estimaron 516 fallecimientos a causa de esta enfermedad.

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Ante esta realidad, Bayer, la Asociación Pro Prevención y Lucha contra el Cáncer de Próstata (Aprecap), la Federación de oenegés de pacientes con cáncer (Fundacáncer), la Asociación Mujeres en Rosa (Fundamura) y la Asociación Metamorfosis unen esfuerzos para impulsar “La carrera de tu vida”, una campaña de concientización que busca derribar los mitos asociados al tacto rectal, fomentar la consulta médica y promover decisiones informadas sobre la detección temprana del cáncer de próstata.

El tacto rectal es una exploración breve que permite al médico identificar posibles alteraciones en el tamaño, la consistencia o la superficie de la próstata. (ChatGPT/Generada con IA)

La CCSS confirma que durante el 2025 un total de 14.070 personas salieron de hospitales públicos después de recibir atención por este tipo de cáncer.