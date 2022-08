Le echamos el hombro: Compre regalito del Día de la Madre a emprendedoras de Heredia

Muchas emprendoras pueden tener una oportunidad para vender sus productos.

Si quiere apoyar a varias emprendedoras de Heredia que van a ofrecer sus preciosos productos, puede llegar desde este jueves 4 y hasta el 6 de agosto a la del sucursal BAC de San Francisco de Heredia.

En esa sucursal se realizará un Mercadito Pymes de cara a la celebración del Día de la Madre.

Los interesados podrán encontrar joyería, accesorios artesanales, maquillaje, bolsos, pañuelos, productos para pedicure, aceites exfoliantes, pasteles,galletas, entre otros.

“Esta iniciativa, que forma parte de los pilares del programa Mujeres BAC, busca brindar espacios donde las pequeñas empresarias, de distintas localidades del país, puedan darse a conocer y ofertar sus productos. Para esto, el Banco ha efectuado diversas alianzas con centros comerciales y pone a disposición sus sucursales, de manera gratuita, con el fin de llevar a cabo estos encuentros de forma periódica durante el año, en el marco de eventos y celebraciones especiales”, detalló el BAC.

Los Mercaditos Pymes se realizarán en los parqueos de esas sucursales bancarias por algunos días y también dentro de algunas sucursales por un mes.

[ Conape tiene una millonada para prestar a estudiantes universitarios ]

“Las mujeres aún enfrentan barreras para el desarrollo empresarial, por los diversos roles; por eso, en BAC creemos firmemente en su inclusión financiera y su empoderamiento integral como uno de los principales caminos para su autonomía económica, la apertura de más oportunidades, el cierre de brechas sociales y la reactivación de la economía”, comentó Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC.

Ya 35 emprendedoras han dado a conocer sus preciosos productos.

“Estoy muy contenta. En la sucursal todos tuvieron excelente trato. Me fue muy bien con las ventas y he conseguido varios contactos que me permitirán seguir colocando más vino”, comentó Stephanie Guido, dueña de la empresa Daibry CR, distribuidora de vinos artesanales y quien participó en los Mercaditos de La Fortuna y Liberia.

Las personas que quieran participar con su emprendimiento deben contar con un datáfono del BAC y registrarse haciendo clic en este enlace https://4ppm.short.gy/xKDaPH

También puede ingresar a: https://www.baccredomatic.com/es-cr/personas/landing/mujeres-bac