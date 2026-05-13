¿Le gustaría vivir en un país más verde? Feria gratuita y para todo el público le enseña cómo

La provincia de las flores se prepara para recibir un evento masivo dedicado al cuidado del planeta y la innovación social.

Estudiantes de Heredia aprenden sobre la protección del Medio Ambiente en la Feria de la Sostenibilidad organizada por la ESPH. (ESPH/ESPH)

El corazón de Heredia se transformará en el epicentro de la protección del Medio Ambiente con el desarrollo de la Feria de la Sostenibilidad 2026, un encuentro gratuito diseñado para educar y sensibilizar a ciudadanos de todas las edades.

La cita está programada para este viernes 15 de mayo, iniciando a las 9:00 a. m. y extendiéndose hasta las 3:30 p. m.

Las actividades tendrán como sede principal el Parque Nicolás Ulloa y el Centro Cultural Omar Dengo, donde se espera la presencia de cientos de personas interesadas en el desarrollo responsable.

Innovación y tecnología para la comunidad

La organización, liderada por la ESPH, ha dispuesto más de 15 puestos interactivos donde instituciones y empresas mostrarán avances en ciudades inteligentes y telecomunicaciones. Los asistentes podrán conocer de cerca cómo funcionan los sistemas de generación eléctrica limpia y los esfuerzos actuales para la conservación de la fauna local en entornos urbanos.

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Además de los componentes tecnológicos, la Feria de la Sostenibilidad ofrecerá demostraciones prácticas sobre el ciclo del agua y el tratamiento de residuos. Para quienes necesiten realizar gestiones administrativas, se contará con un centro de atención personalizada que facilitará trámites y consultas directas en el sitio del evento.

Familias participan en actividades de reciclaje y cuido del Medio Ambiente en la Feria de la Sostenibilidad este viernes. (ESPH/ESPH)

Educación ambiental y cultura en Heredia

El sector educativo tendrá un papel fundamental en el Centro Cultural Omar Dengo. Cerca de 400 estudiantes de centros con el distintivo Bandera Azul Ecológica participarán en talleres sobre eficiencia energética y finanzas saludables. Esta programación busca que los jóvenes de Heredia adopten hábitos que aseguren un equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar del Medio Ambiente.

El cierre de la jornada incluirá la entrega formal de los galardones Bandera Azul 2025, reconociendo el esfuerzo de las organizaciones locales.

Para complementar el ambiente de civismo y alegría, la cimarrona del CTP Mercedes Norte realizará un recorrido musical por el parque a partir de las 11:30 a. m., integrando la cultura costarricense con el mensaje de preservación natural que impulsa la ESPH.