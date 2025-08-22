¿Les decomisaron una patineta o una bicicleta? Vea cómo puede recuperarlos

Los dueños de bicicletas, patinetas o patines pueden solicitar la devolución de su vehículo a través del sitio web de CONAVI. (MOPT/MOPT)

Si a usted le decomisaron su patineta, patines o bicicleta por transitar en zonas prohibidas o por otras razones y quiere recuperarla, existe una forma de hacerlo.

Resulta que por medio del sitio web del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), usted puede realizar el trámite para que le devuelvan su vehículo.

Si usted ingresa a la página web de COSEVI, puede dirigirse a la ventana “servicios” y buscar “solicitar cita devolución placas y vehículos”.

Allí puede encontrar una sección que dice “devolución de bienes no inscribibles”, donde se señalan varios requisitos:

El propietario del bien o un tercero autorizado debe realizar el trámite. Recuerde que la autorización a terceras personas debe tener la firma del propietario autenticada por un abogado o notario.

Presente el documento de identidad vigente, legible y en buen estado.

Presente el documento de compra, ya sea factura, certificado u otro. Si no, puede dar una declaración jurada con firma autenticada ante notario público en la que se indique las características del bien que le fue decomisado y que quien gestiona el trámite es el propietario.

Debe haber cancelado la multa que le fue impuesta.

Las personas menores de 15 años deben ir a la cita acompañados por sus padres o tutores.

La boleta de citación con la que le retiraron el vehículo debe estar cancelada o impugnada.

En caso de que retire su bicicleta, debe llevar casco y chaleco retroreflectivo.

Propietarios deben cumplir requisitos para pedir la devolución de sus bicicletas, patinetas o patines. (Canva/Canva)

COSEVI recordó a los usuarios que debe presentarse 15 minutos antes de la cita. Si no logra llegar a tiempo, deberá solicitar una nueva cita.

Además, debe presentar la impugnación de la boleta antes de solicitar la cita. Las autoridades señalaron que debe hacerlo en un plazo de 10 días hábiles, contadas a partir del día siguiente de que se confecciona la boleta.

Lo puede hacer de forma presencial en las oficinas del COSEVI o por medio del fax o correo electrónico.

