Les prestamos a la abuelita más saludable y hermosa de Costa Rica

Con solo las fotos que acompañan esta nota usted podrá confirmar que el título es 100% cierto. Sigrid Gutiérrez Marín, quien tiene 62 años, es la abuelita más saludable y hermosa del país.

Sin pensarlo dos veces se adelanta para alertarnos que hay tres pilares fundamentales para llegar a esos 62 años luciendo incluso mejor que una muchacha de 15 años: disciplina, ejercicio y una sana alimentación.

Les prestamos a la abuelita más saludable y hermosa del país. (JOHN DURAN)

En el caso de ella, se enamoró del ejercicio en el hogar, ya que su papá era deportista y la mamá siempre la puso a hacer ejercicios en casa. Cuando hablamos de siempre, es que desde incluso los 6 años ya tenía que al menos estirar un poco en el patio.

Sigrid Gutiérrez nos enseña una rutina de ejercicios para mantenernos saludables.

“Cuando entré a la escuela, el deporte no era nada extraño para mí por los ejemplos de casa, además, me di cuenta que era rápida corriendo y comencé a entrenarme en atletismo. En el colegio seguí con el atletismo, de hecho, lo sigo practicando hasta el día de hoy en categoría máster.

Entre foto y foto hay 10 años, la verdad, ¿usted nota alguna diferencia? (Cortesía)

“A partir de los 19 años inicié como atleta de alto rendimiento, incluso representé al país en 200 y 400 metros planos, algo que sigue hasta el día de hoy con la selección nacional máster. Nunca dejé de entrenar ni siquiera lesionada. Cuando me lesionaba una parte del cuerpo, entrenaba las otras. Nunca paré”, nos explica.

Sigrid tiene dos hijas, una de 43 años y otra de 36, además, un nietico que el próximo 6 de diciembre cumple 3 añitos. Dice que ni siquiera embarazada dejó de ejercitarse, eso sí, hacía los especiales para su estado.

Esta es la figura de Sigrid, una abuelita de 62 años. Uno como que no termina de creer, pero es real. (Cortesía)

Cuando tenía 23 años, en 1986, la nombraron Atleta del Año por el círculo de periodistas y locutores deportivos de Costa Rica. Ese año rompió el récord nacional de 100 metros planos, el cual tenía dos décadas de vigencia.

Por supuesto que casi el 100% de las personas a las que les dice su edad hasta la tratan de mentirosa. Le han pasado muchas anécdotas con gente de 50 o 60 años que se niegan rotundamente a aceptar que ella tiene 62 años.

Disciplina, ejercicio y buena alimentación, los tres pilares de Sigrid para la eterna juventud. (Cortesía)

“Me pasó hace poquito con un señor. Necesitaba hacer una mesita y el señor trabaja con hierro. En un momento de la conversación me dijo, ‘dígame señor, porque ya yo estoy grande’. Le sonreí y le dije: ‘le apuesto a que usted es menor que yo’. El señor muy seguro me dijo, ‘pues yo voy a cumplir 60 años’. Cuando le dije que yo tengo 62 años no quería creerme”, recordó.

-¿Cuál es el secreto de la eterna juventud de Sigrid?

Va acompañado profundamente de una buena alimentación, ejercicios y disciplina. Si usted hace ejercicios, pero no se alimenta bien, no se logra mucho. Siempre me he alimentado bien y hago ejercicios.

Esta foto es de hace unas pocas semanas, muchos queremos esos cuadritos. (Cortesía)

-¿Hace dieta?

Ahora hay muchas modas con las dietas, por ejemplo las dietas keto, otros que solo comen carne, otros que ayuno intermitente. No. Se daña el matabolismo. Las dietas funcionan a corto plazo, pero a largo plazo no. Es que no tiene lógica solo comer carne o solo comer pastas.

Uno deber comer de todo, debe comer gallopinto, que es tan rico. Hay que comer de todo, pero con la medida correcta, sin excesos. No hago dieta, como de todo, pero con medida.

¿Podría creer que esta foto corresponde a una abuelita de 62 años? (Cortesía)

-¿Un enemigo número uno de la salud?

Por estos días hay cada vez más personas que están muy preocupadas por el trabajo y descuidan su salud. Descuidan su cuerpo comiendo cuando pueden, lo que pueden y eso no es bueno. Hay que ser disciplinado para comer a sus horas y comida sana. Nada de comidas chatarra, es lo peor.

-¿Con la edad debe hacer cada vez menos ejercicios?

No. Uno de mis objetivos (porque Sigrid es entrenadora personal) es motivar a la gente a cambiar su estilo de vida, que entiendan que la edad no impide estar en forma, verse bien.

Me va a creer que he escuchado gente de 40 años que me dice que ya está muy vieja para comenzar a hacer ejercicio. Es mentira que después de los 40 no se puede. La edad de uno depende de la calidad de vida que uno haya llevado, eso marca la diferencia.

Se mantiene como atleta máster e incluso ha representado al país en atletismo. (Cortesía)

-¿En qué nos equivocamos más los que no hacemos ejercicio?

En creer que el ejercicio es un lujo. El ejercicio es una necesidad. Por favor, necesito que la gente entienda que hacer ejercicios, estar en forma, no es un lujo, es justo lo que el cuerpo necesita para estar saludable y tener menos posibilidades de desarrollar enfermedades como la diabetes, hipertensión, obesidad.

Muchas personas tienen carro y ahí sí, le dan un mantenimiento perfecto al carro, pero abandonan sus propios cuerpos. Al cuerpo hay que darle mantenimiento con el ejercicio. Muchos se esconden en que no tengo plata para “un gimnasio, pero se van de fiesta y gastan en una noche lo que vale un mes de gimnasio. Es más caro estar enfermo”.

Sígala

Ella da muchos consejos de salud y ejercicios en Instagram, la pueden seguir buscándola así: @sigridgut.