Librería Lehman cierra sus puertas después de 130 años en Costa Rica, este es el motivo

Una de las librerías más históricas de Costa Rica, la Librería Lehmann, confirmó este martes 16 de junio, a las 2:30 de la tarde por redes sociales, que va a cerrar sus puertas para siempre, después de 130 años.

“Haber servido a un pueblo que ha hecho de la educación, la cultura y la democracia pilares fundamentales de su desarrollo constituye nuestro mayor honor y nuestra mayor satisfacción.

Después de 130 años, cierra una de las librerías más históricas de Costa Rica, la Librería Lehmann. (Tomado de Facebook/Tomado de Facebook)

“A lo largo de más de un siglo, fuimos testigos del crecimiento de generaciones de estudiantes, docentes, profesionales, familias y lectores que encontraron en los libros una herramienta para transformar sus vidas y construir un mejor país”, publicó la librería en Facebook.

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Para inmediatamente dar la noticia amarga: “Hoy ha llegado el momento de cerrar este capítulo de nuestra historia.

Por más de un siglo la Lehmann fue parte de los josefinos. (Alonso Tenorio)

“Los profundos cambios económicos, tecnológicos y sociales de las últimas décadas, acelerados por circunstancias extraordinarias que afectaron a empresas en todos los sectores, transformaron de manera irreversible los hábitos de consumo, los modelos educativos y las dinámicas del mercado editorial. A ello se sumaron diversos factores externos que hicieron cada vez más difícil la continuidad de nuestra operación comercial”, agrega la publicación.

Así inicia el "Gracias, Costa Rica" la Librería Lehman en la publicación que hizo en redes sociales. (Tomado de Facebook/Tomado de Facebook)

Desde ya la Lehmann tiene descuentos de hasta un 70% en libros y artículos. Las puertas se cerrarán definitivamente el próximo sábado 20 de junio.

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“Las puertas de una librería pueden cerrarse; la literatura, la educación y la cultura permanecerán siempre abiertas para iluminar el futuro de nuestra nación.

La publicación se despide agradeciendo a un pueblo culto. (Tomado de Facebook/Tomado de Facebook)

“Gracias, Costa Rica, por permitirnos ser parte de su historia. Con profundo cariño y eterna gratitud. Librería Lehmann”, se despiden definitivamente.