Liceo de Costa Rica fue el primer centro educativo en celebrar elecciones estudiantiles

El Liceo de Costa Rica cumple este domingo 135 años de fundación. Foto: Cortesía de Lenín Alvarado. (Cortesía de Lenín Alvarado)

El Liceo de Costa Rica cumple este domingo 6 de febrero, en plena fiesta electoral, 135 años de fundación.

El centro educativo se vistió de gala para funcionar como centro de votación y así participar de la democracia que desde sus inicios ha inculcado en los más de siete mil estudiantes que se han graduado en el liceo.

Entre los aportes más grandes de la institución al patriotismo nacional está que fue pionero en las elecciones estudiantiles y así inculcó el deber cívico a sus estudiantes para que una vez que cumplían la mayoría de edad siguieran el ejemplo aprendido y fueran a votar para elegir a los gobernantes.

Los trabajadores de la institución, estudiantes y exalumnos se sienten orgullosos de saber que el liceo de sus amores, sigue siendo un templo del saber que forma personas de valor y con una gran formación académica.

Los exalumnos del liceo aseguran que se siguen sintiendo parte de la institución. Foto: Cortesía de Michael Soto. (Cortesía de Michael Soto)

Lenín Alvarado, director del centro educativo, dice que aunque este año no podrán celebrar el aniversario el propio día, ya organizaron para el 15 de febrero una actividad con trabajadores y exalumnos, además apenas inicie el curso lectivo 2022 festejarán también con los estudiantes.

“Nos sentimos emocionados porque en estos 135 años el liceo ha graduado de bachilleres a más de siete mil estudiantes. Todos en la institución trabajamos con mucho amor y compromiso y nos parece muy significativo que esta fiesta caiga precisamente el día de las elecciones. El liceo será centro de votación y nos parece que esa será una bonita forma de celebrar el aniversario, siendo parte de un proceso tan importante para el país”, expresó el educador.

Grandes enseñanzas

Bernal López es exalumno y además exprofesor del liceo y pocas personas conocen este colegio y le tienen tanto cariño como él.

Durante 31 años fue profe de Estudios Sociales y también tuvo un taller de teatro en el que los estudiantes se expresaban y aprendían a través del arte.

“El significado del liceo es muy grande, fue parte de la reforma educativa del país en la administración de Bernardo Soto y con Mauro Fernández como ministro de Educación. Marcó un precedente porque abrió oportunidades para una generación joven que tenía pocas posibilidades de estudiar, aquí venían muchachos de hasta Guanacaste y Puntarenas buscando el sueño de convertirse en profesionales; había estudiantes de todas las clases sociales y a los más necesitados les dieron becas para que pudieran hacer frente a los gastos”, explicó el profe.

Michael Soto, ministro de Seguridad, es egresado del liceo. En la foto aparece de segundo de izquierda a derecha en la línea de abajo. Foto: Cortesía de Michael Soto. (Cortesía de Michael Soto)

El docente dice en el colegio siempre se han preocupado por inculcar valores patrios y así alimentar la democracia, por eso crearon las votaciones internas.

“Esas primeras elecciones estudiantiles fueron en la década de 1940, entre 1945 y 1946, el primer presidente fue Carlos Manuel Castillo, quien años después participó de forma muy activa en el partido Liberación Nacional. El liceo iba sembrando en sus estudiantes la semilla del patriotismo y la democracia.

“Recuerdo que un profesor de Cívica hacía una simulación de elecciones presidenciales y nos dividíamos los papeles, unos asumían el papel de los partidos políticos y otros de los miembros de mesa y hasta creábamos unas cédulas para ir a votar, todo eso nos iba formando como ciudadanos”.

Ciudadanos destacados

El liceo de Costa Rica se toma muy en serio su labor de formar buenos ciudadanos y es por eso que entre sus exalumnos hay 23 ganadores del premio Nacional de la Cultura Magón, más de 100 exdiputados e incluso expresidentes de la República como José Figueres Ferrer y Francisco Orlich.

Este domingo, en su aniversario, el centro educativo se engalana como centro de votación. Foto: Cortesía de Lenín Alvarado. (Cortesía de Lenín Alvarado)

El actual ministro de Seguridad, Michael Soto, es egresado del Liceo de Costa Rica y asegura tener muy buenos recuerdos de la institución que aún siente como su casa.

“Me siento muy orgulloso de pertenecer al Liceo de Costa Rica, lo llevo muy dentro de mi corazón, fue una institución que nos dio principios, valores, que me enseñó coraje, que me enseñó a trabajar pese a las dificultades con profesores realmente extraordinarios. Yo me gradué en 1991 y siento como si estuviera todavía estudiando ahí, cada vez que puedo los apoyo, los visito, de hecho estoy muy agradecido porque me hicieron un homenaje como egresado distinguido.

“Pertenecí al periódico de la institución que se llama Vértice, fui el jefe de redacción, fui de la banda de percusión, llevé el estandarte un par de años, me gustaba mucho jugar básquetbol en los campeonatos del colegio, yo era el encargado de la hoja de clase, me la daban porque era el más puntual y eso era una gran responsabilidad para mí. Un profesor de Estudios Sociales que se llama Bernal siempre nos hablaba de las grandes personalidades que habían salido del colegio y eso lo motivaba a uno a decir que como estudiante del Liceo de Costa Rica tenía la obligación de contribuir al país”, manifestó.

Cuando los estudiantes regresen a clases celebrarán el 135 aniversario del colegio. Foto: Cortesía de Lenín Alvarado.

Gustavo Segura, quien hasta noviembre del 2021 fue ministro de Turismo, también fue alumno del liceo y asegura que este centro educativo ha jugado un papel importante en la historia del país.

“Es una institución que siempre se ha caracterizado por tener profesores de primera línea. Es importantísimo rescatar los valores institucionales de un lugar con tanta historia, pero a la vez adaptarla a las nuevas necesidades y sé que una de las cosas que hizo recientemente el Liceo de Costa Rica fue lanzar un programa de Bachillerato Internacional y eso no es muy común en las instituciones públicas, es una muestra más de un centro educativo que realmente quiere causar un impacto positivo entre sus estudiantes”, aseguró.