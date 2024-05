Líder comunal dio vida a libro que relata historias de uno de los barrios más emblemáticos de San José

Edison Valverde es un dirigente comunal y autor del libro "Historias de Paso Ancho". Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Un dirigente comunal se dio a la tarea de darle vida a relatos e historias de uno de los barrios más emblemáticos de San José y los documentó en un libro, como homenaje a quienes habitan este rinconcito de la capital.

“Historias de Paso Ancho”, es una obra creada por Edison Valverde y Mario Díaz, que cuenta detalles del nacimiento de esta comunidad josefina y de algunos de sus personajes más destacados.

Valverde trabaja en pro de este barrio desde hace 52 años y gracias a su brete como activista recopiló historias, datos curiosos de personajes y todo lo relacionado a Paso Ancho y quiso que la comunidad conociera de estos hechos, que marcaron la historia de esta localidad.

Costo. Cada libro sale en 6 mil colones y se puede adquirir directamente con Edison Valverde, enviando un mensaje al 8835-9895.

“Hubo varias cosas que supe en el camino y que sentía que debía darlas a conocer, darle al pueblo lo que merece.

“Cuando me enteré de que siete vecinos de acá fueron a la Campaña Nacional de 1856; cuando me enteré de que Alfredo González Flores tuvo un asesor ad honorem y cuando me enteré de que la escuela fue construida con la arena del río Tiribí, no podía dejarme eso para mí, porque me muero y me lo llevo conmigo”, comentó.

Valverde atendió a La Teja, en su casa, una propiedad esquinera que se ubica frente al minisúper La Plaza y relató detalles de su libro, que será presentado a la comunidad, el lunes 20 de mayo, en el Hogar de la Esperanza. Ese día habrá una actividad con los vecinos.

Esta es la portada del libro. La publicación tiene un costo de 6 mil colones. Cortesía.

Luchador

Edison tiene 77 años y es pasoancheño de sepa. Ha escrito más de 15 libros, pero en esta ocasión quiso dejar la poesía de lado, uno de sus géneros literarios favoritos, para transmitir lo que ha vivido como actor de la historia de este barrio que forma parte del distrito de San Sebastián.

“He estado luchando con la comunidad, he visto a los artistas, científicos, deportistas, los logros que la comunidad ha tenido en tanto tiempo. Últimamente quise recoger historias de Paso Ancho, porque yo muero y quedan ahí.

“Cómo se construyó la primera escuela, el primer camino, el primer teléfono, la primera fuente de agua, cómo se fomentaron los primeros deportes, las artes, cómo se organizaban los vecinos por vivir bien y gracias al trabajo que hicimos con ‘El Caminante’, un medio local, fuimos recopilando esto que es un tesoro”, afirmó.

Esta casita de adobe aún se mantiene en pie. Cortesía.

Valverde aseguró que de niño no se consideraba un líder, pero en su vida pasaron cosas que lo llevaron a tomar posiciones de liderazgo y eso le ayudó a ponerse la camiseta y luchar porque los vecinos de Paso Ancho tuvieran una mejor calidad de vida.

“Creamos un comunitario y así le dimos oportunidad al deporte, a la cultura, a la organización en los barrios. Formamos el Movimiento de Juventud Unida de Paso Ancho y gracias a eso hubo personas que se interesó por el deporte, las artes, los vecinos veían por los problemas del barrio”, expresó.

El escritor incluye en el libro a personalidades del barrio como Yokasta Valle. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Detalles

Este aventurero contó que en los años 80 conversaba con los adultos mayores de Paso Ancho y de ellos conoció la historia.

Gracias a la riqueza de esos testimonios y a su trabajo en “El Caminante” fue cómo le fue dando forma a su nuevo libro. Una serie de relatos de este conjunto de 35 barrios, en donde viven unas 25 mil personas y que ha sido cuna de científicos, deportistas, modelos y destacados personajes nacionales.

El libro se compone de dos partes: la primera fue escrita por Valverde y la segunda por Díaz. Tiene hechos desde la creación del barrio, en 1830 y finaliza con la actualidad.

De este lavadero se habla en el libro. Cortesía.

Alguna de las historias que cuentan son una junta de educación de la Escuela de Paso Ancho en 1923, la transformación del polvorín, en donde el ejército nacional guardaba la pólvora, en un lavandero, en donde las vecinas de la localidad lavaban sus ropas.

“Se mencionan a deportistas como el ajedrecista William Charpentier, la atleta Bernardita Trejos. La boxeadora Yokasta Valle, que, cuando estaba en el colegio se subía al bus y se metía las manos en el bolsillo, haciendo que iba a pagar el pasaje, pero no tenía plata y se escondía en la parte de atrás del autobús.

“Además, la escritora Lorena Vargas y a nivel científico Leda Meléndez, quien destacó por su trabajo en Francia, Miguel Ángel Quesada, premio Magón 2014 por su aporte por la investigación del idioma español costarricense y Gino González, vulcanólogo del Observatorio Besuviano, en Italia”, dijo.

En los años 80, Valverde con la ayuda de los vecinos publicaban "El caminante" un diario local. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Lamento

El autor lamentó la situación actual de los barrios del Sur.

“En vez de progresar cada vez estamos más mal, no tenemos agua, nos quitan la luz todas las semanas. Los gobiernos no hacen por dónde. Veo a Paso Ancho con tristeza, pero a la vez con esperanza.

“El deporte decayó, las artes y la cultura decayeron, la organización comunitaria decayó, los ríos María Aguilar y Tiribí están contaminados, ahora la gente está tratando de salvarlos, se están intentando recuperar los parques y tengo esperanza porque en las nuevas autoridades municipales hay gente de Paso Ancho y hay que recuperar a la gente”, aseguró.