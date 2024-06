Llegó la hora de la verdad para el proyecto de ley del referéndum

Llegó el momento de la verdad para la ley jaguar, es decir, el proyecto de ley con el que el Gobierno pretende hacer un referéndum.

Rodrigo Arias, presidente del Congreso, informó este jueves que el procedimiento sobre ese tema está frenado en la Asamblea Legislativa porque hay que esperar a ver qué dicen los magistrados de la Sala Constitucional.

Veintidós diputados de distintas fracciones enviaron el proyecto de ley jaguar a consulta a esa Sala para salir de dudas de una vez por todas de si la iniciativa contradice o no la Constitución Política porque no quieren gastar el platal que cuesta un referéndum en algo que sea inconstitucional.

Rodrigo Arias frenó el proceso del referéndum en la Asamblea mientras la Sala Cuarta da una resolución. Foto: Asamblea Legislativa.

Arias comentó que si los magistrados dicen que todo está bien con el proyecto, lo más probable es que se vote de forma rápida en el Plenario Legislativo para que se siga el proceso en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pero, si se encuentran vicios de inconstitucionalidad, el proyecto se archivará, es decir, morirá.

Este proceso es algo nuevo para todos, lo más cercano que ha ocurrido es el referéndum del 2007 sobre el TLC, pero se dio en un contexto muy diferente por tratarse de un tratado de libre comercio. Ahora el procedimiento es distinto y hay muchas cosas que no están claras.

Al consultarle a Arias si existe la posibilidad de que la Sala Constitucional devuelva la consulta argumentando que aún no es tiempo de que los magistrados la revisen, él piensa que no.

“El argumento de que la Asamblea quiera tener la opinión de la Sala sobre si este proyecto puede tener roces de constitucionalidad o no, es muy poderoso. Queremos votar con mayores conocimientos. La consulta está bien hecha y procede, en mi criterio. Creo que es una resolución que se va a conocer en muy corto plazo, es la tradición. Veremos qué pasa, si sigue el procedimiento o si hay que mantenerlo suspendido”, explicó el presidente del Congreso.

Arias dice que si la Sala le da el visto bueno es probable que voten el proyecto jaguar rápido. Foto: Casa Presidencial. (Casa Presidencial)

El proyecto debía ir a la Sala sí o sí

La Teja le consultó a Pilar Cisneros, diputada oficialista, si piensa que este procedimiento representará un atraso para los planes del Gobierno, pero ella aseguró que no.

“No representa un atraso porque de todas maneras lo del referéndum tenía que pasar por la Sala Constitucional, lo que teníamos dudas era si tenía que mandarla la Asamblea Legislativa, si teníamos que votar primero el proyecto de ley y después mandarlo o si lo iba a mandar el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así que no considero que atrase el proceso, más bien llegamos al punto quizá más importante del referéndum para tener el visto bueno de la Sala Constitucional antes de someterlo a votación para el pueblo”, expresó.

También se le consultó a Cisneros si ha conversado o negociado con otros legisladores para saber si darán el voto al proyecto de ley jaguar, pero dijo que no.

“No, aún no, pero siento que si la Sala da el visto bueno, muchos lo van a apoyar. No me preocupan los votos en ese sentido”, expresó la diputada.

Otra novedad que se dio este jueves sobre el tema del referéndum, es que la contralora, Marta Acosta, respondió al reto que le lanzó el presidente Rodrigo Chaves el miércoles en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno.

Pilar Cisneros dice que es necesario que el proyecto vaya a la Sala Constitucional ya sea ahora o más adelante. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Chaves le dijo mentirosa a Acosta por decir que el proyecto de ley jaguar debilita la Contraloría y la dejaba prácticamente “pintada en la pared”. Además, la retó a debatir sobre el tema con la ministra de Planificación, Laura Fernández.

“Ante consultas de medios de comunicación, nos permitimos indicar que el debate sugerido sobre el referéndum ya se realiza en las instancias institucionales que corresponden: la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones. La CGR (Contraloría General de la República) atenderá allí los procedimientos establecidos en las leyes que regulan ese debate formal, como corresponde en una democracia como la nuestra”, informó la Contraloría.

Con eso queda claro que la contralora no aceptó debatir, como lo propuso Chaves.

La respuesta de la ministra de Planificación no se hizo esperar.

“Es lamentable que la señora contralora de la República no quiera que tengamos un debate sano para escuchar argumentos y razones, ver punto por punto los contenidos de la ley jaguar”, manifestó la ministra.