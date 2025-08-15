¿Lleva a su hijo en carro en una silla inadecuada? La sanción le puede salir cara

El MOPT advirtió a la población transportar a los menores con una silla adecuada, para no exponerse a una cara multa. (Bardahl/Bardahl)

Si transporta a su hijo en su vehículo en una silla inadecuada, según su edad y su altura, puede exponerse a una sanción, recordó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Las autoridades informaron que entre enero y julio sancionaron a 582 conductores con ¢246.000 y una acumulación de 4 puntos en la licencia por transportar a los menores de edad con una silla inadecuada o, incluso, sin una.

LEA MÁS: Interpol detiene en Costa Rica a ejecutivo de empresa Datasys

Recuerde que, según el manual del conductor, estos son los dispositivos de retención infantil que se deben utilizar, según la edad y el peso:

Porta bebé: De 0 a 1 año, máximo 13 kg. Debe viajar atrás y en sentido contrario a la circulación.

De 0 a 1 año, máximo 13 kg. Debe viajar atrás y en sentido contrario a la circulación. Silla de seguridad con respaldar y cinturón protegiendo el pecho: De 1 a 4 años, máximo 9 a 18 kg y no menor a aproximadamente 7 cm. Debe colocarse en el asiento trasero o al centro, en dirección a la circulación.

De 1 a 4 años, máximo 9 a 18 kg y no menor a aproximadamente 7 cm. Debe colocarse en el asiento trasero o al centro, en dirección a la circulación. Asiento elevador o booster: De 4 a 6 años, máximo 15 a 25 kg y estatura máxima de 145 cm. La cabeza no debe sobrepasar el límite superior del booster.

De 4 a 6 años, máximo 15 a 25 kg y estatura máxima de 145 cm. La cabeza no debe sobrepasar el límite superior del booster. Asiento elevador o booster sin respaldar: De 6 a 12 años, máximo 22 a 36 kg. Debe ser utilizado hasta que la estatura sobrepase los 145 cm.

Si tiene un viaje corto o largo en carretera, asegúrese de que el menor vaya en su respectiva silla, según su edad, peso y altura. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El MOPT afirmó que es importante transportar a los menores en sus respectivas sillas, sin importar si el viaje es corto o largo, porque los puede proteger en caso de un accidente.

LEA MÁS: Pilar Cisneros creyó que se iba a apear a Laura Chinchilla, pero se le volcó la tortilla y no le fue pero ni regular

“El llamado es para esa tía, ese papá, esos abuelitos, para la mamá, a propósito de que celebramos su día este viernes, para que siempre pongan como prioridad la seguridad de sus niños y niñas, cuando viajen en el carro”, dijo Martín Sánchez Agüero, subdirector de la Policía de Tránsito.

“En ese sentido, comprendiendo que tendremos un fin de semana largo, ideal para salir de paseo, los instamos a que sean conscientes y viajen todos seguros; en especial, ese bebé, esa hija, ese nietito. Nunca el meter más gente en el carro o echar más equipaje pueden justificar que alguien vaya sin cinturón o sin dispositivo, en el carro, según el caso”, agregó.

LEA MÁS: Este domingo se jugará el sorteo extraordinario por el Día de la Madre, y este será el premio mayor