“Llevé mi carro a Dekra, pero no estaba preparada para el calvario que viví... ¡dos veces!”

Llevar el carro a revisión a Dekra fue todo un calvario. (Rocío Sandí Z.)

Mi carro tiene placa terminada en 0, así que este mes me tocaba llevarlo a Dekra para la revisión técnica.

Como me imagino que a final de mes la cosa se pone complicada, decidí sacar la cita para el sábado 12 de octubre en la estación de Alajuelita. Saqué la cita ahí porque vivo en Desamparados.

LEA MÁS: Hay noticias importantes sobre Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa

Me fui con mi familia porque según yo era algo rápido e íbamos a aprovechar el viaje para ir luego a hacer unos mandados, pero de verdad que a veces me paso de inocente.

Llegué a Dekra a las 10 de la mañana y la fila empezaba unos metros después del portón, vi que estaba bastante lleno, pero como hay seis puestos de revisión pensé que todo sería rápido.

La primera vez tardé dos horas en la revisión y la segunda una hora y cuarenta minutos. (Rocío Sandí Z.)

La fila se fue poniendo lenta. Llegué a la casetilla donde se paga y de ahí me mandaron a hacer fila al puesto 2, cuando llevaba 10 minutos sin moverme me di cuenta de que el asunto estaba más lento de lo que yo pensaba.

Las seis filas estaban iguales, ninguna se movía, algunos choferes apagaban los carros, otros se bajaban a conversar entre ellos y algunos se iban al baño y regresaban sin que la fila se hubiera siquiera movido.

LEA MÁS: Tico revela la terrible realidad que vivió cuando Donald Trump fue presidente

Yo lo que hice fue poner el radio para por lo menos entretenerme oyendo música. Como iba con mi familia también conversábamos; no me lo dijeron, pero de fijo estaban superarrepentidos de haberme acompañado, se les notaba la cara de aburrimiento.

Tardé como hora y media para llegar hasta la entrada del recinto donde hacen todas las revisiones.

Este era el filón para entrar a Dekra Alajuelita el sábado pasado. (Rocío Sandí Z.)

Recibí la noticia que nadie quiere oír en Dekra

Fui pasando puesto por puesto, duré una media hora en el proceso y creí que todo iba bien, pero al llegar al último lugar, donde le dan a uno la hoja con el resultado, se me acercó un trabajador de Dekra y me dijo que las llantas delanteras estaban muy gastadas y no habían pasado, osea, ¡dos horas de mi vida a la basura porque ni siquiera pasé la bendita revisión!

Ni pensé en reclamar lo de las llantas porque diay, al final si estaban malas, el riesgo era para mí, así que me tuve que resignar a que debía comprar llantas y volver, pero sinceramente a lo que más miedo le tenía era a regresar a la revisión y toparme la misma fila.

LEA MÁS: Les presentamos el taller donde se construyen las “armaduras” para verdaderas guerreras

Al final ni fuimos a hacer los mandados porque todos salimos agüevados y con hambre, ya era hora de almuerzo, así que nos fuimos directo para la casa.

Este sábado 26 de octubre fui a cambiar las llantas y saqué de una vez la cita para ir a Dekra otra vez. Esta vez la saqué a las 2 de la tarde.

Todo el mundo estaba ahuevado con semejante fila. (Rocío Sandí Z.)

Por supuesto que en esta ocasión nadie me quiso acompañar, sabían que probablemente repetiría el calvario de hacer una fila de dos horas.

Me fui positiva, pero la positividad no me duró mucho, cuando llegué me di cuenta de que esta vez la fila era mucho más larga, hasta se salía de la estación unos 75 metros. Les juro que tuve ganas de devolverme para la casa, pero bueno, sabía que en algún momento tenía que hacer el filón y me quedé.

LEA MÁS: Hacienda contratará millonaria póliza para defender a Rodrigo Chaves y sus ministros de las tortas

Tardé 10 minutos en llegar al portón de Dekra Alajuelita. Luego otros 10 para llegar a la casetilla de cobro y después la misma historia, aquello era un parqueo, nadie se movía.

Una hora después de hacer fila llegué a la puerta del recinto y dije que solo iba a reinspección de llantas, pero igual tenía que pasar puesto por puesto, aunque no me revisaban los aspectos que ya había pasado.

Si tiene que llevar su carro a revisión a Dekra vaya con paciencia. (Rocío Sandí Z.)

Yo iba confiada porque había cambiado las llantas, así que no había forma de perder la revisión y efectivamente, al llegar al final me dieron la hoja en blanco, sin ninguna falta y me alegré mucho cuando vi que me dieron la revisión hasta para el 2026, es decir, el otro año no tengo que pasar por el calvario de los filones.

Esta vez salí a las 3:40 de la tarde, tardé una hora y cuarenta minutos, fue menos que la primera vez, pero sigo pensando que es demasiado, sobre todo porque uno saca cita, entonces debería respetarse ese orden.

LEA MÁS: Estamos en el último mes de la revisión vehicular y Dekra revela cuántos vehículos faltan

También creo que quienes llevan el carro a reinspección no deberían repetir todo el proceso, sino que deberían pasar a que les revisen nada más lo que tenía mal, sin hacer más de una hora de fila.

La Teja pidió una entrevista con Dekra para hablar del tema del tiempo promedio de las revisiones y saber a qué se debe que se tarde tanto en el proceso.

También queremos saber si es que Alajuelita es un caso especial, porque pareciera ser la estación en la que más se dura. Estamos a la espera de la entrevista, pero cuando nos respondan les vamos a contar qué nos dijeron.