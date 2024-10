Hay noticias importantes sobre Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa

Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, regresará este lunes a su trabajo luego de una incapacidad de casi dos meses debido a una fuerte complicación de salud.

Arias ya está mucho mejor de salud y por eso los médicos le permitieron regresar a sus labores.

LEA MÁS: Tico revela la terrible realidad que vivió cuando Donald Trump fue presidente

El diputado liberacionista fue internado en un hospital privado el 5 de setiembre luego de presentar complicaciones respiratorias.

Rodrigo Arias estuvo incapacitado casi dos meses. (Alonso Tenorio)

Luego de varios exámenes le diagnosticaron una neumonía bacteriana que lo mantuvo internado hasta el 15 de setiembre, después de eso siguió con estrictos cuidados médicos en su casa.

Esta es la segunda vez en este año que el político sufre problemas de salud que lo obligan a hacer a un lado sus labores, la primera fue en junio pasado y estuvo ocho días hospitalizado debido un severo cuadro de influenza.

LEA MÁS: Alcalde de Garabito no salió bien librado en audiencia por fuerte denuncia en su contra

Luego de salir del centro médico, Arias tuvo que guardar reposo en su casa dos semanas antes de regresar a sus labores. Cuando lo hizo contó lo mal que la había pasado.

El presidente de la Asamblea Legislativa dijo también en esa ocasión que tuvo que recibir terapia para recuperarse y contó que lo primero que le dijeron los médicos cuando le dieron de alta es que la tiene que “llevar suave”.

LEA MÁS: Mujer que denunció a Ofelia Taitelbaum vive un calvario desde que fue a los tribunales

El presidente del Congreso sufrió una neumonía bacteriana. (Asamblea Legislativa)

“Tuve dos semanas de terapia respiratoria y terapia física para poder recuperarme y gracias a Dios aquí estoy, vamos a ver cómo me siento hoy con la carga de trabajo.

“La primera recomendación que me dieron es que la lleve suave, no sé cómo me va a ir con eso (ríe), me piden que no me esfuerce demasiado, que no me fatigue, que no llegue a ese estado en el que uno siente que ya no da más porque todo eso baja las defensas.

“Esta cosa es seria, uno pierde capacidad de respirar, hay que cuidarse y tomarse el tiempo necesario para recuperar. Igual físicamente, la capacidad de caminar, de moverse, se afecta”, aseguró el presidente del Congreso.