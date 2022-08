Llueven denuncias: Clientes molestos con empresa de club de viajes por atrasos

Walter Escalante y Mauricio Alfaro son dos clientes que terminaron de pagar sus paquetes de viajes con Clubes Colón desde hace ya varios meses (hasta años), sin embargo, aún no han podido disfrutar de su compra por más que le han pedido a la empresa soluciones.

Dos clientes con más de dos años esperando por el uso de su club de viajes manifiestan su malestar con empresa con 137 denuncias ante el Ministerio Público.

Alfaro terminó de pagar las 68 cuotas de su plan de $40 en agosto del 2020 y desde entonces les dijo que lo usaría entre marzo o abril del 2021 y cuando llegó la fecha, le dijeron que por tema de la pandemia no se podía y -según él- le salieron con una larga y una corta.

“Dijeron que las aerolíneas no les estaban dando cupos, pero esa era una excusa que usaron para en todo el 2021 no darme nada. Me esperé y dije que lo usaría este 2022 y ya me topé con la negativa y desde setiembre del 2021 no me llegan los estados de cuenta y llama uno y el teléfono lo cambiaron y me empecé a preocupar porque la cosa no pintaba bien”, explicó don Mauricio.

En julio, que fue la última vez que fue a preguntar en persona, le dieron una nota de crédito por los $2.000, pero no le dan un boleto aéreo o reservación, ni nada.

Mauricio Alfaro espera una resolución para interponer alguna acción judicial contra la empresa. (Cortesía)

“Ahora, otro problema que se presenta es que con el tema inflacionario, los boletos aéreos no cuestan lo mismo ahora que hace dos años cuando lo terminé de pagar, lo que nos afecta hasta en ese tema”, apuntó Alfaro.

Alfaro valora llevar su caso a instancias judiciales por administración fraudulenta o incumplimiento de contrato, la que mejor aplique según la recomendación legal.

Ni plata, ni viaje, ni nada

En el caso de don Walter, compró el club en el 2017 junto con un amigo y pensaban utilizarlo en el 2020, pero con la pandemia les dijeron que no se podía viajar fuera del país. Por ese motivo les ofrecieron canjear el monto correspondiente por electrodomésticos. Al principio no lo contemplaron pero luego -cuando se decidieron- ya habían cerrado la tienda y tampoco pudieron hacerlo efectivo.

Walter Escalante no ha podido disfrutar del club de viajes que canceló desde el 2019. (Cortesía)

“Después nos dijeron que se podía cambiar por efectivo y tampoco, que ya la asociación que era la que compraba los clubes de viajes, desapareció. Que solo podíamos viajar en el país y nos impusieron la fecha, destino y todo y resignados sacamos vacaciones en esa fecha, invertimos en pasajes y nos cancelaron un día antes y lo reprogramaron para agosto y otra vez lo cancelaron haciéndome quedar mal con una gira laboral que había organizado”, dijo Escalante.

Cientos de denuncias

La Teja intentó contactar a la empresa Clubes Colón mediante el número con el que aún se anuncian en su página web 2547-2525 pero al llamar una grabación indica que el número marcado no existe. Cuando se llama al número 8494-6097 -que es el que tienen registrado como contacto de emergencia- se escucha el mismo mensaje: “el número que marcó, no existe”. En el 4020-4030 solo entra una central que lo deja en espera y nadie atiende.

Walter interpuso una denuncia ante el OIJ a la que se pueden sumar otros afectados. (Cortesía)

Ante esto, consultamos con la Oficina de Defensa al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) si tenían denuncias contra la empresa e indicaron que desde el 2015 a junio de este 2022 han recibido 97 denuncias contra la agencia de Viajes Colón, 198 contra Clubes Colón y 11 contra WV Distribuidora Colón.

Además, el 28 de febrero de este año remitieron 137 expedientes al Ministerio Público por causas activas contra la empresa.

