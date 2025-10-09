Lluvia de meteoritos Las Oriónidas: ¿dónde y cuándo ver espectáculo de hasta 25 meteoros por hora?

Las Oriónidas son visibles entre el 2 de octubre y el 7 de noviembre, con su punto máximo del 20 al 21. (Rafael Pacheco Granados)

Las Oriónidas 2025 ya comenzaron a atravesar la atmósfera terrestre desde el 2 de octubre y se extenderán hasta el 7 de noviembre, según informó la Fundación Cientec. Su pico de actividad se espera entre el 20 y el 21 de octubre, cuando el cielo mostrará hasta 25 meteoros por hora en condiciones ideales.

Este fenómeno forma parte de las lluvias clasificadas como de Clase I, las más numerosas del año, junto con las Cuadrántidas, Líridas, eta Acuáridas, delta Acuáridas, Perseidas, Leónidas y Gemínidas. En el caso de las Oriónidas, las partículas provienen del cometa 1P/Halley, uno de los más famosos de la historia.

Luna nueva: condiciones perfectas para observarlas

Una de las particularidades de este año es que el pico de las Oriónidas coincidirá con la fase de Luna nueva, el 21 de octubre, cuando el satélite natural estará totalmente oscuro (0% iluminado). Esto permitirá una visibilidad excepcional, sin interferencia de la luz lunar.

Las Oriónidas son meteoros rápidos y pueden observarse a simple vista, sin necesidad de telescopios o binoculares. Se recomienda acostarse en el suelo y mantener una visión amplia del horizonte para seguir su paso por el cielo. Aunque su radiante está en la constelación de Orión, los meteoros pueden aparecer en cualquier dirección.

Las Oriónidas son partículas del cometa Halley, que volverá a pasar cerca de la Tierra en 2061. (ChatGPT/ChatGPT)

Hijas del Halley: una conexión histórica

El cometa Halley lleva el nombre del astrónomo inglés Edmund Halley, quien en 1705 determinó por primera vez su órbita y periodicidad. Su última visita al sistema solar interno ocurrió en 1986, y se espera que regrese en 2061.

Lo interesante de este cometa es que deja tras de sí dos lluvias de meteoros: las eta Acuáridas (en mayo) y las Oriónidas (en octubre). Ambas son resultado del mismo chorro de partículas que Halley dejó en su recorrido por el sistema solar.

Consejos para ver las Oriónidas

Para disfrutar al máximo este espectáculo astronómico, Cientec recomienda:

Buscar un lugar oscuro y apartado, lejos de la contaminación lumínica. Evitar luces blancas intensas, ya que afectan la adaptación de los ojos a la oscuridad. Llevar abrigo y una manta, porque la observación puede durar más de una hora. Acostarse y mirar al cielo con paciencia; los meteoros pueden aparecer en cualquier punto.

Las Oriónidas prometen ser una de las mejores lluvias de meteoros del año, especialmente por las condiciones de oscuridad que ofrecerá la Luna nueva. Un momento ideal para disfrutar del cielo y recordar la huella del legendario cometa Halley.

