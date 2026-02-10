¿Lo vio? Extraño fenómeno apareció esta mañana en el cielo y esto es lo que se sabe

Un fenómeno poco común llamó la atención de quienes alzaron la vista al cielo la mañana de este martes en Heredia. Muchos pensaron que se trataba de un arcoíris, pero en realidad no lo era.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) explicó que se trató de nubes iridiscentes, un fenómeno óptico poco frecuente en el que las nubes muestran colores pastel similares a los de un arcoíris o a las manchas que deja el aceite sobre el agua.

Las nubes iridiscentes se observaron esta mañana en Heredia y llamaron la atención por sus colores pastel similares a un arcoíris. (captura )

Los tonos pastel se producen cuando la luz del sol atraviesa pequeñas gotas de agua o cristales de hielo en nubes delgadas. foto: Heredia por media calle (captura /captura)

El fenómeno se presentó en nubes delgadas tipo altocúmulos y es considerado poco común. Foto: Heredia por media calle (captura )

De acuerdo con el IMN, este efecto se produce por la difracción de la luz solar al atravesar pequeñas gotas de agua o cristales de hielo que tienen un tamaño muy uniforme. Esa interacción con la luz es la que genera los tonos suaves y brillantes que sorprendieron a más de uno.

Este tipo de fenómeno suele presentarse en nubes delgadas, principalmente en altocúmulos, como las que se observaron esta mañana.

Aunque no representa ningún riesgo, sí es poco común, por eso no pasó desapercibido entre vecinos que rápidamente compartieron imágenes en redes sociales al creer que estaban frente a un arcoíris diferente.

Ahora ya lo sabe: no era un arcoíris tradicional, sino un espectáculo natural conocido como nubes iridiscentes.