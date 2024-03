Los Hatillos realmente parecen el desierto del Sahara por la falta de agua

Los vecinos de los Hatillos, según nos aseguran, están viviendo una de las peores sequías de su vida, incluso consideran que no hay ninguna diferencia entre ellos y el desierto del Sahara por la enorme falta de agua que deben sobrevivir todos los días.

Este domingo 17 de marzo en los Hatillos los vecinos se levantaron haciendo fila para que una cisterna les llenara algunos recipientes de agua potable, porque no tienen horas, tienen días sin el líquido.

Vean la clase de fila en Hatillo 8 por un poquito de agua potable. (Cortesía)

Doña Mariana Cascante, líder comunal y vecina de Hatillo 8, muy amablemente nos atendió este domingo y lo primero que le preguntamos es cómo les estaba yendo con el agua y nos respondió: “Vea la foto que le voy a mandar y me responde usted mismo cómo nos está yendo con el agua”.

La foto es tomada desde la parte alta de una casa en la cual se ve una cisterna de Acueductos y Alcantarillados repartiendo agua y la fila es de unos 50 metros.

LEA MÁS: Franklin Chang se toma un vaso con agua salido de un carro que recién venía usando

“Nuevamente lo que dice Acueductos y Alcantarillados (AyA) es pura mentira. Vea esa fila de vecinos esperando recoger agua. Vea que hoy domingo calló una llovizna y se ve la calle mojada. No tenemos agua en las casas.

Hay vecinos en los Hatillos que tienen 6 días seguidos sin agua. (Cortesía)

“Hay gente de los Hatillos a los que les llega un hilito de agua. A la gran mayoría no nos llega nada. A los que les llega ese hilito nos dicen que no les alcanza para absolutamente nada. No alcanza para bañarse, para que se llenen los tanques del baño y jalar la cadena, no alcanza para echarle agua a la lavadora”, explica doña Mariana.

La gran mayoría de vecinos de los Hatillos ya van para el sexto día seguido sin agua, hay otros que nos dicen que llevan solo tres sin agua del todo.

“Esto es un desastre total. Lo que más duele y preocupa es la posición apática y desinteresada de Acueductos y Alcantarillados que nunca cumple lo que dice”, agrega la vecina de Hatillo 8.

A lo que se refiere doña Mariana es que el AyA publicó en sus redes sociales un anuncio de que este domingo 17 de marzo tendrían agua a partir de las 4 a. m., pero a la hora de las verdades, nada de nada.

Cisterna que llega y cisterna que rapidito se queda sin agua por las largas filas. (Cortesía)

Ya los líderes de los Hatillos han explicado que entienden muy bien los problemas nacionales de agua, que no es que estén pidiendo que nunca les quiten el agua, solo piden que les respeten los horarios para poder al menos tener un poquito de horas con el agua potable.

LEA MÁS: AyA mantiene en alerta a dos comunidades de San José por olores extraños en el agua

Consultamos al AyA sobre el tema, pero todavía no nos han respondido.