Lotería Nacional: Estos son los números ganadores del sorteo del domingo 16 de noviembre

La Junta de Protección Social (JPS) llevó a cabo, este domingo 16 de noviembre, el sorteo ordinario número 4876 de la Lotería Nacional, en el cual se distribuyeron numerosos premios entre 100 combinaciones favorecidas.

Números ganadores del sorteo

Los resultados oficiales publicados por la JPS fueron los siguientes:

El sorteo de lotería nacional repartió un premio mayor de ¢175 millones por emisión. (captura de pantalla/captura de pantalla)

Primer premio: número 31 con la serie 312 que reparte ¢175 millones por entero.

Tercer premio: número 68 con la serie 058 , que distribuye ¢14 millones por entero.

En total, la emisión incluyó 100 premios de distintos montos. La lista detallada podrá consultarse a partir del lunes en la edición impresa de La Teja o en el sitio web oficial de la JPS.

Reclamo de los premios

Para hacer efectivo el pago, las personas deben presentar los pedacitos con el número y serie correspondientes al sorteo. Los premios mayores pueden reclamarse directamente en las oficinas centrales de la JPS en San José.

Además, la Junta recordó que el Gordo Navideño 2025 ya está a la venta, con un premio mayor de ¢8.000 millones distribuidos en cinco emisiones.