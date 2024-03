Luis Amador está “enterrando” solo sus posibilidades de ser presidente, según politóloga

Luis Amador, el exministro del MOPT, estaría enterrando solito sus aspiraciones de ser el próximo presidente de la República con la forma tan cuestionada en la que está actuando.

Así lo afirma la politóloga Fanny Ramírez, quien analizó la forma en la que Amador se subió a un avión para salir de Costa Rica, sin dar la cara por las cosas que le cuestionan.

Luis Amador llegó a las 6 a. m. al aeropuerto Juan Santamaría. Fotografía: Cortesía Teletica.

“Para nadie era un secreto que él tenía aspiraciones presidenciales, entonces más bien el anuncio de que quiere participar en las elecciones del 2026 viene a solapar a lo que él le tiene que hacer frente en ese momento que es dar explicaciones sobre las acusaciones por las cuáles se le destituye.

“Esta forma de actuar de irse del país no es ilegal, pero sí amoral, y la población de la cobra. Ya sabemos que no es bien recibido por la población que una persona que está cuestionada sobre algún tema de corrupción o sobre su gestión política, no dé la cara.

La experta dijo que las declaraciones que dio este jueves en la tarde Amador son escuetas y no cumplen con el mínimo de responsabilidad política, mucho menos aprovecha la oportunidad que tenía para dar la cara y aclarar los nublados por los cuales fue despedido y señalado.

Luis Amador volvió a su casa en Canadá.

“Para mí no es que hace un autoexilio, lo que hace es una huída del país, la manera en la que se da todo esta huída, no dando la cara, no refiriéndose al tema de manera transparente, con una gestión real, una profundidad real de los temas que tenía que tocar, hace que prácticamente al anunciar su candidatura se está enterrando solo. De una u otra manera está acabando él con sus posibilidades políticas en el país”, manifestó Ramírez.

OIJ le cayó en el aeropuerto

Luis Amador llegó este viernes a las 6 a. m. al aeropuerto Juan Santamaría para cumplir con lo que anunció este jueves de que se iba del país para escapar de los “tentáculos del mal”, pero le cayeron los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y lo atrasaron un poco.

El exjerarca llegó bien apresurado y con varias maletas, pero, cuando entró al aeropuerto Migración dio la alerta al Poder Judicial y la Fiscalía le dio la orden al OIJ y le mandaron varios agentes para hablar con él y pedirle varios artículos electrónicos.

Así se subió Luis Amador al avión que lo llevó a Canadá

“La Fiscalía General confirma que, tras la diligencia ejecutada esta mañana (viernes) en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, se logró el decomiso de una computadora personal con su respectivo cable eléctrico, un reloj inteligente, dos llaves mayas y un teléfono celular, pertenecientes al exministro (Luis) Amador. Además, se verificaron las maletas de mano y las que el exfuncionario había chequeado.

“La diligencia forma parte de la investigación del expediente 24-000030-1218-PE, abierto en enero anterior, por el presunto delito de falsedad ideológica.

“Se confirma que no existe una orden de detención en contra del exfuncionario público. Se trató únicamente de una diligencia para asegurar prueba”, informó la institución.

Luis Amador salió del país con destino a Canadá. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Debido a eso apenas terminaron la diligencia el exministro pudo seguir con sus planes de viajar a Canadá y siempre logró subirse al avión que tenía planeado, el cual se atrasó, ya que estaba para salir a las 7:30 a. m. y al final se fue pasadas las 8 de la mañana; Amador fue la última persona en abordar el avión.

Antes de ser ministro del MOPT, Luis Amador vivió varios años en Canadá, fue profesor en una universidad de Montreal, incluso, su domicilio electoral todavía está allá.

Amador es investigado por, supuestamente, favorecer a la empresa Meco en la elaboración de los criterios de referencia de una licitación para unos trabajos en el aeropuerto de Liberia.

El Ministerio Público está investigando este hecho desde enero anterior. En la causa también figuran como sospechosos el presidente de la República, Rodrigo Chaves; la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz; el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado y el recién destituido exdirector de Aviación Civil, Fernando Naranjo.