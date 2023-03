Mamá denuncia que profesora amarró al pupitre a su hijo con autismo: “Así trabaja bien”

Hellen Jarquín, madre del pequeño Emmanuel Hidalgo Jarquín, de 6 añitos, quien padece de autismo nivel 3, denunció la difícil situación a la que una profesora, supuestamente, sometió a su chiquito recientemente en la Escuela de Monterrey, en El Alto, de San Carlos, donde cursa primer grado.

Escuela de Monterrey, El Alto, de San Carlos (Cortesía)

Radio Santa Clara fue el medio que expuso el caso.

La Teja logró comunicarse con Jarquín, quien explicó que el pasado jueves 23 de marzo, cuando ella se ausentó por 10 minutos del aula de su hijo, a quien acompaña debido a su condición de autismo, un compañerito de Emmanuel le comentó que la maestra lo había amarrado con una bufanda.

“Yo le dije a la maestra que me iba ausentar 10 minutos, cuando venía de regreso al salón de clase me encontré a un compañerito de mi hijo y me dijo ‘ya lo amarraron’, no entendí en ese momento, cuando llegué al salón vi que la puerta estaba cerrada, cuando él me vio no hizo en venir donde yo estaba sino que puso la cabeza sobre el pupitre, entonces cuando yo me acerqué vi que estaba amarrado, le dije a la maestra que él no era ningún animalito para que lo amarraran y ella me dijo ‘es que él trabaja mejor así, amarrado’”, contó Jarquín a La Teja.

Luego de esto, doña Hellen soltó a su hijo de la silla y salió molesta del salón de clase y se fue a la casa, por lo que este lunes procedió a poner la denuncia ante las autoridades escolares y regionales.

La mamá de Emmanuel cree que esta no es la primera vez que la maestra amarra a su hijo, y señaló que el pasado martes 21 de marzo la docente, de apellido Pérez, le impidió ingresar al salón de clase por una supuesta orden del MEP.

LEA MÁS: Canciller Arnoldo André fue donador y administrador del fideicomiso de Rodrigo Chaves

“Me parece que no es la primera vez porque si ella me dijo ‘él trabaja mejor amarrado’ es porque ya lo ha hecho antes, el martes no me dejó entrar al aula y cerró la puerta, no sé dé dónde sacó esa bufanda el jueves porque nosotros entramos antes que ella llegara y la vimos que llegó sin bufanda”, explicó

Pide aclarar situación

Doña Hellen pide a la escuela que aclaren esta situación y el cambio de docente porque desde un principio la maestra, según asegura Jarquín, no había querido ni aceptar la matrícula de Emmanuel, asegurando que no se sentía capaz de poder enseñarle a un niño con autismo.

“Ella me dijo, ’no me siento capacitada para tenerlo a él y es que conmigo él no va avanzar, yo mejor le recomiendo que lo cambie de escuela’”, aseguró molesta esta madre de familia.

“Yo pido que se haga justicia porque mi hijo es un niño que tiene autismo a nivel 3 y yo lo he cuidado todo el tiempo en el aula y nunca he tenido la necesidad de ser amarrado”, manifestó.

Tratamos de conseguir una declaración por parte del Ministerio de Educación Pública, pero al cierre de esta nota no recibimos respuesta a nuestra solicitud.