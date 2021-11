Salacuartazo pide prohibir venta libre de la pastilla del día después

Los magistrados de la Sala Constitucional tienen pendiente resolver una petición hecha por una persona, cuyo nombre no fue revelado, para que se prohíba la venta de la pastilla del día después sin receta médica.

El salacuartazo fue interpuesto el 27 de junio del 2019 y quien lo puso asegura que el hecho de que sea de venta libre podría dañar la salud de las mujeres que la consumen.

El documento fue presentado en los días en los que se autorizó la venta en las farmacias del país.

La llamada “pastilla del día después” es un anticonceptivo como lo son el condón o las píldoras de planificar. Los especialistas han explicado que lo que hace es retardar la ovulación, lo cual impediría el embarazo.

La anticoncepción de emergencia no interrumpe un embarazo concebido, por lo que no causa un aborto, como se afirma a veces. El uso de esta pastilla no tiene ninguna contraindicación médica, ni límite de edad.

Habla de un “riesgo”

La persona que puso el salacuartazdo se opone a que la venta del medicamento no tenga restricciones, por ejemplo, una edad mínima y alega que podrían utilizarla adolescentes.

“El accionante... (quien acude a la Sala) asevera que la citada pastilla es un medicamento hormonal sintético y que hay existencia de condiciones de salud que pueden restringir su uso, como enfermedades del intestino y problemas hepáticos, entre otros.

“Agrega que tal contenido hormonal es de diez a veinte veces superior al de los anticonceptivos comunes y respecto de anticonceptivos de microdosis la relación puede ser de 30 a 50 veces más”, detalla el documento.

“Sostiene que las mujeres –niñas, adolescentes o adultas- no deben consumir la pastilla más de una o dos veces al año. Señala que es un hecho notorio que la población adolescente en Costa Rica inicia su actividad sexual cada vez a edades más tempranas. Alega que, en consecuencia, al autorizarse la venta libre, sin requerirse previa receta médica, al punto de poder ser adquirido por adolescentes sin límite de edad cuantas veces quieran, supone un riesgo para su salud”.

La Teja conversó con el ginecólogo Samuel Olivares, quien dijo que sí se debe tener cuidado con la píldora, pero que no debería de representar un riesgo para quien la toma.

“Los componentes son los mismos que las pastillas anticonceptivas normales. Cuando no existía, y ocurría alguna emergencia, lo que se hacía era que se recomendaba tomar una dosis mayor de esas pastillas que normalmente se toman de forma diaria, por dos o tres días. Se buscaba el mismo efecto, evitar la concepción”, dijo el especialista.

Pocas veces

En lo que si coincidió el médico con quien interpuso el recurso es que tomar la pastilla con mucha frecuencia puede causar problemas de salud.

“Tiene una dosis de hormonas mayor a las de las pastillas anticonceptivas normales, están hechas para que se use de forma esporádica por alguna emergencia, no frecuentemente. Yo diría que podría usarse unas tres veces al año, como máximo y de forma distanciada.

“Si se llegara a tomar de forma frecuente podría causar problemas de coagulación y embolias en mujeres con problemas de presión alta, por ejemplo”, detalló.

Al consultarle al ginecólogo qué piensa de la acción de inconstitucionalidad que pretende prohibir la venta de la pastilla sin receta médica, dijo que piensa lo contrario.

“La idea de que sea de venta libre es porque lo usan mujeres en caso de emergencia, si se rompió un condón, si hubo una violación o situaciones así. La idea es que se tome lo antes posible después de esa situación especial que ocurrió, pero sí obligamos a la paciente a sacar dinero para pagar una cita con un especialista para que le dé una receta médica, podría pasar mucho tiempo y ya no tendría sentido tomarla”, aseguró Olivares.