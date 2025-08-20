Mall en Cartago anuncia nueva normativa tras disposiciones del Ministerio de Salud

Terramall tomó una decisión sobre la entrada de mascotas a su centro comercial. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El centro comercial Terramall, ubicado en Cartago, anunció nuevas normativas para los dueños de mascotas tras las disposiciones que estableció el Ministerio de Salud.

Una de estas es que se permitirá el ingreso, únicamente, de razas pequeñas; es decir, mascotas en proporciones menores a los 10 kg.

Sin embargo, deberán portar su correa o dispositivo de seguridad sin excepción alguna.

Asimismo, los dueños son los responsables del comportamiento de sus peluditos, así como de sus desechos.

El centro comercial señaló que cada comercio tiene la potestad de tomar la decisión de permitir el ingreso de mascotas a su local.

No obstante, Terramall dio una mala noticia: las mascotas no podrán estar en el área de comidas, según las disposiciones sanitarias.

Las mascotas en proporciones menores a los 10 kg pueden entrar al Terramall con sus correas. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Hace unos días el Ministerio de Salud anunció nuevas reglas para los comercios. Por ejemplo, solo se permitirá el acceso de mascotas de asistencia en lugares de servicios de alimentación al público.

Además, solicitó a los negocios que decidan permitir animales de asistencia, cumplir con algunas medidas, como la colocación de rótulos visibles que indiquen que aceptan mascotas, qué tipo y las condiciones; por ejemplo, el uso obligatorio de collar, correa y, si es necesario, bozal.

Los establecimientos también deben tener un espacio y contenedores para desechar los residuos de las mascotas. Además, los dueños son los responsables de recoger y desechar los excrementos de sus animalitos.

Estas disposiciones de Salud fueron anunciadas a raíz de la situación que ocurrió en Multiplaza de Escazú hace unas semanas. Un perro de raza pitbull mordió a un chiquito de 7 años, lo que desató un debate en el país de si se debería permitir la entrada de peluditos en los establecimientos.

De hecho, este lunes 18 de agosto, la reconocida tienda Sol Naciente anunció un cambio en todas sus instalaciones, en las que solo se permitirá la entrada a animales de asistencia.

