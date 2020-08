“Recibía llamadas de todos lados del país y a todas horas. Incluso hubo llamadas en las que me decían que revisara esta o aquella acequia, que ahí había un saco y que ella estaba adentro descuartizada... Han sido las peores llamadas de mi vida. Fueron días de demasiado sufrimiento, demasiado dolor. Yo quería como irme lejos y no volver a recibir llamadas tan crueles. Si no me volví loca fue por la ayuda de Dios, Él es quien me permite, con su amor, que me levante todos los días y siga con mi vida”.