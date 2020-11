“Yo doy asistencia tanto a hombres como a mujeres, para mí es exactamente igual, pero he notado que muchos hombres se sienten mal cuando me llaman para cambiar una llanta, me dicen que ellos me hubieran ayudado, pero que tienen problemas de espalda, que no pueden hacer fuerza, que les duele un brazo, en fin, muchas explicaciones, pero yo les digo que no se preocupen, ese es mi trabajo”, agregó.