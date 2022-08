Mamá: “Se tiende mucho a romantizar la lactancia, pero en realidad es todo un reto”

Yariela Novo tiene dos hijos a los que adora: Abigal, de cuatro años, y Aarón, de un año y 11 meses, él todavía toma leche materna.

Del 1° al 7 de agosto se celebró la Semana Mundial de la Lactancia Materna y Yariela es una de las orgullosas mamás que ha alimentado a sus hijos con este tesoro.

Yariela Novo cuenta que la lactancia materna es un reto que vale la pena. Foto: Cortesía de Yariela Novo. (Cortesía de Yariela Novo)

Ella reconoce que aunque muchos creen que la lactancia es un proceso fácil y natural, en muchas ocasiones se vuelve todo un reto que las mamás enfrentan con amor por el bien de sus hijos.

“Con mi hija siento que el proceso de la lactancia fue más difícil que con el chiquito, ella nació en el hospital México y cuando estaba ahí me visitó una asesora de lactancia que me dio ciertos consejos; sin embargo, cuando llegué a la casa Abigail no tenía la posición correcta a la hora de alimentarse, entonces se me rompieron los pezones y se me hicieron unas perlas de leche, que llaman, que son unas obstrucciones en las vías de la leche. Además de que me estuvo dando fiebre porque yo producía más leche de la que tomaba mi hija y no me la sacaba, fue cuestión como de un mes el que me tomó normalizar la lactancia con ella”, recordó.

“En mi experiencia puedo decir que la lactancia es uno de los procesos más complicados de ser mamá, por lo general se tiende mucho a romantizar la lactancia, pero en realidad es todo un reto y sobre todo en los primeros días es complicado, pasa uno pensando que el bebé tiene que agarrar bien el pecho con la boca, que se sienten dolores, el temor de si no se produce la suficiente leche, entre otras cosas”, agregó la vecina de San Pablo de Heredia.

La mamá le ha dado leche materna a sus dos angelitos. Foto: Cortesía de Yariela Novo. (Cortesía de Yariela Novo)

Todo vale la pena

Yariela dice que pese a lo desgastante y las dificultades que ha enfrentado en el proceso de alimentar a sus hijos con leche materna, nunca le ha pasado por la cabeza negarle a sus hijos ese beneficio.

Ella dice que varias experiencias con enfermedades le han demostrado que todo el proceso ha valido la pena.

“Mi hija va al kínder y mi hijo a una guardería porque yo trabajo y el estar en contacto con tantas personas hace que se enfermen con frecuencia. Recuerdo que cuando Abigail tenía año y ocho meses le dio una bronconeumonía y estuvo una semana casi que sin comer, estaba muy decaída, terminamos en el Hospital de Niños y me la internaron una semana. Los doctores me decían que ella no se había deshidratado durante la semana que casi no comió porque nunca dejé de darle leche materna, eso evitó que se complicara aún más de salud.

“Son múltiples los beneficios que se obtienen como proteger al bebé de enfermedades, disminuir el riesgo de mortalidad en el primer año de vida, mejorar el desarrollo intelectual y motor del niño, entre otros”. — Doctora Yendry Solano

Yariela y su esposo, Luis Castro, están felices de la protección que la leche materna le da a los pequeños. Foto: Cortesía de Yariela Novo. (Cortesía de Yariela Novo)

“A mi chiquito le dio varicela cuando tenía como año y dos meses, yo pensé que en ese momento ya le habían puesto la vacuna de la varicela porque le dio muy leve, apenas se le hicieron unas ronchitas contaditas; dos meses después llevamos a Aarón a una cita de control y una enfermera me dijo que tenía que ponerle la vacuna de la varicela y yo le dije que creía que era ya se la habían puesto porque le acaba de dar y fue muy leve y ella me dijo que le dio así gracias a la defensas de la leche materna”, contó.

Yariela dice que el saber que su leche protegió a su hija y continúa protegiendo a su pequeño la hace sentir feliz y agradece a Dios el que le permitiera amamantar a sus angelitos.