Marchamo 2024: De aquí al 31 de diciembre deben pagar más de 130 mil choferes por día

Al mediodía de este martes 26 de diciembre el Instituto Nacional de Seguros (INS), confirma que se han pagado ya 1.097.375 derechos de circulación 2024 (marchamo) en todo el país, lo que significa una recaudación de casi ¢173 mil millones.

Este año se pusieron al cobro un total de 1.748.606 marchamos, eso significa que a seis días (incluyendo este 26 de diciembre) para el final del año, faltan por pagar 652.230 derechos de circulación.

Si ya pagó el marchamo 2024 puede perfectamente pegar la calcomanía y arrancar la del 2023.

Como es ya una tradición y parte de nuestra cultura, muchos ticos dejan para lo último el pago del marchamo y eso provocará que en las próximas horas veamos largas filas.

Si por la víspera se saca el día, podemos hablar de que las filas serán bien grandes porque, en promedio, para que todos los marchamos que se sacaron al cobro se paguen, tendrán que cancelarse, en promedio, 130.446 marchamos por día entre la tarde de este 26 de diciembre y el 31 de diciembre.

No se le olvide que el 30 de diciembre es sábado y el 31 de diciembre es domingo y muchos de los lugares donde se puede pagar el marchamo estarán cerrados, eso podría provocar filas aún más largas en esos pocos lugares que tendrán sus puertas abiertas. No se la juegue y mejor pegue carrera ya mismo si no ha pagado.

No pagar el marchamo para nada es un buen negocio. Si usted saca su pichirilo a rodar a partir del próximo 1 de enero sin haber pagado el derecho de circulación y lo pesca un oficial de Tránsito, es casi un hecho que le hará un parte de 51 mil colones, además, le pueden quitar el carro.

Eso no es todo, siga sumando, el INS le va a meter una multa económica por cada día que se atrase. Esta multa es sobre el monto del Seguro Obligatorio. Los partes que tenga acumulados sin pagar le sumarán 36% de intereses anuales.

El Ministerio de Hacienda le meterá un 12% de intereses y un 10% de multa todos los meses por impuestos sobre la propiedad y por el tema de parquímetros le meterán 2% por mes.

Ahora se puede consultar el monto del marchamo por WhatsApp (INS)

Si ya pagó el marchamo y no ha pegado la calcomanía, puede hacerlo con toda tranquilidad. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó que “al tener pago el marchamo 2024, y colocar el adhesivo, se infiere que tienen al día el de 2023. Se debe portar el derecho de circulación 2024, que se recibió junto con la calcomanía.

“También pueden colocar, pegar, el del 2024 y conservar el del 2023, así no se les pierde”, aseguró el MOPT.

A partir del 1 de enero del 2024, si no tiene el marchamo al día, le pueden hacer un parte de ₡51 mil y hasta le pueden quitar el carro.