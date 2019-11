“Algunas de estas plantas están dentro del parque La Amistad y otras están aledañas. Aunque es en estos lugares, no hemos determinado un daño ambiental severo. Hace poco en la Precop (evento climático) que se hizo acá, se hizo una exposición sobre la narcodevastación en Honduras y Guatemala. En Costa Rica esas siembras no han generado una deforestación significativa y más bien utilizan la vegetación existente en el lugar para que no se localicen en los sobrevuelos que hacemos”, dijo el jerarca.