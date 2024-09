Marta Acosta reveló el monto que deberían aumentar a las universidades y a algunos no les gustará

20/09/2024 Comisión de Hacendarios se presentó la contralora de la República Marta Acosta. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Marta Acosta, contralora general de la República, reveló cuál sería el monto que se le debería aumentar a las universidades públicas para el 2025.

Este viernes, Acosta compareció ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa y afirmó que es “inalcanzable” el aumento del 4,06 por ciento que las universidades pidieron para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del próximo año.

Para la contralora, de acuerdo con la inflación, a julio de este año, el aumento del presupuesto para las universidades públicas debería ser de apenas 0,3% y justificó ese porcentaje en base a la situación fiscal del país y por eso, es muy difícil aceptar el aumento propuesto por los rectores.

La propuesta del Consejo Nacional de Rectores es de ¢23.389 millones y por otro lado, el gobierno propuso un aumento del 1%, que equivale a ¢5.760 millones.

“Yo no voy a venir aquí a decir súbalo o bájelo (el FEES), porque no me compete, pero sí que se valore la situación fiscal que existe y la gran necesidad de invertir en educación.

“Es un tema clave para este país, porque de la educación depende, no solo la movilidad social de las personas, de cada uno de nosotros, de la educación también depende el progreso del país, los ingresos futuros del país”, añadió.

La oficialista Pilar Cisneros insiste en que si se aumenta el presupuesto para las universidades, tendría que recortarse recursos para el MEP. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

No hay plata

Acosta fue clara: si se aumenta el FEES, se tendría que aumentar el endeudamiento o tomar dinero de otras instituciones, ya seal del MEP o de otras instituciones. Sin embargo, la contralora añadió que el MEP no tiene todo su presupuesto planificado, ni para el 2024 ni para el 2025.

La diputada oficialista Pilar Cisneros recalcó que el presupuesto para la educación es uno solo y si se le dan más dinero a las universidades, se tendría que dar menos plata al Ministerio de Educación.

Pero Jonathan Acuña, del Frente Amplio, la desmintió al decir que los legisladores pueden darle a las universidades más dinero, sin quitarle al MEP, hecho que fue confirmado por la contralora.