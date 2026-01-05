Nacional

Más de 9 mil personas estarán sin agua este martes

Este martes 6 de enero habrá cortes de agua en Heredia, vea aquí si usted es uno de los afectados

EscucharEscuchar
Por Rocío Sandí

Si usted vive en San Rafael de Heredia, más vale que se prepare y guarde agua desde este lunes.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) informó que este martes 6 de enero realizará trabajos de mantenimiento que dejarán las tuberías secas en varios sectores del cantón.

Cerca de 500 abonados de San Rafael de Heredia tendrán corte de agua este 12 de noviembre por trabajos de mantenimiento.
Este martes 6 de enero habrá cortes de agua en Heredia. (Canva)

La suspensión se debe al lavado programado del tanque Ciénega Sur, una labor necesaria para garantizar la calidad del líquido, pero que afectará a unas 9.212 personas.

Horario y zonas afectadas

El corte de agua está programado para iniciar a las 7:00 a. m. y se espera que el servicio se restablezca a la 1:00 p. m.

LEA MÁS: ¿Le quitaron las placas o el carro en fin de año? Cosevi ya abrió: Así puede recuperarlos

Los barrios y sectores que se verán afectados son:

  • Concepción centro y calle Ciénega.
  • Urbanizaciones: Vistas del Tural y Lomas del Castillo.
  • Sectores: Los Salvadoreños, Kitimak, calle Hernández, calle Tierra Blanca y El Palenque.
  • Barrios: Las Cruces, calle Vargas, Los Faroles, Burial, La Hacienda y Los Cipreses.
  • Puntos de referencia: Subestación Concepción, Beneficio Camacho y calle Puente Piedra.

LEA MÁS: Elecciones 2026: ¿No sabe dónde le toca votar? Así de fácil puede darse cuenta

17 de enero del 2024. Concepción de Alajuelita. 8:00 a 12 md. La época de verano también conocida como la época seca causa terribles problemas de abastecimiento de agua en la comunidad de Concepción de Alajuelita y comunidades aledañas. Según declaraciones de los entrevistados el problema tiene al menos dos años de estar ocurriendo pero se asentuó en los últimos meses ya que el racionamiento se da incluso en los meses de invierno. Muchos manifiestan que el crecimiento desmedido de la población ha derivado en un mayor consumo de agua esto causa el faltante. En la foto: Rafael Prado Cerdas es empleado municipal y vive en Concepción de Alajuelita. Manifestó que el problema del agua tiene unos cuatro años y lo enfrenta almacenando agua en baldes y botellas de plástico. Para este año planea comprar un estañon o algo similar para almacenar más agua. Foto: Albert Marín para la Nación.
Si vive en esa zona recoja agua desde este lunes. (Albert Marín)

Recomendaciones para los vecinos

La empresa recomienda a la población afectada almacenar únicamente la cantidad de agua que sea necesaria para cubrir sus necesidades básicas durante esas seis horas, con el fin de no desperdiciar el valioso líquido.

Si usted tiene dudas adicionales o desea reportar algún problema tras el regreso del servicio, puede visitar el sitio web www.esph-sa.com o llamar directamente al centro de atención telefónica al número 2562-3774.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
cortes de aguaESPHEmpresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH)San Rafael de Heredia
Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.