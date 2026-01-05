Más de 9 mil personas estarán sin agua este martes

Si usted vive en San Rafael de Heredia, más vale que se prepare y guarde agua desde este lunes.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) informó que este martes 6 de enero realizará trabajos de mantenimiento que dejarán las tuberías secas en varios sectores del cantón.

Este martes 6 de enero habrá cortes de agua en Heredia. (Canva)

La suspensión se debe al lavado programado del tanque Ciénega Sur, una labor necesaria para garantizar la calidad del líquido, pero que afectará a unas 9.212 personas.

Horario y zonas afectadas

El corte de agua está programado para iniciar a las 7:00 a. m. y se espera que el servicio se restablezca a la 1:00 p. m.

Los barrios y sectores que se verán afectados son:

Concepción centro y calle Ciénega.

y calle Ciénega. Urbanizaciones: Vistas del Tural y Lomas del Castillo.

Vistas del Tural y Lomas del Castillo. Sectores: Los Salvadoreños, Kitimak, calle Hernández, calle Tierra Blanca y El Palenque.

Los Salvadoreños, Kitimak, calle Hernández, calle Tierra Blanca y El Palenque. Barrios: Las Cruces, calle Vargas, Los Faroles, Burial, La Hacienda y Los Cipreses.

Las Cruces, calle Vargas, Los Faroles, Burial, La Hacienda y Los Cipreses. Puntos de referencia: Subestación Concepción, Beneficio Camacho y calle Puente Piedra.

Si vive en esa zona recoja agua desde este lunes. (Albert Marín)

Recomendaciones para los vecinos

La empresa recomienda a la población afectada almacenar únicamente la cantidad de agua que sea necesaria para cubrir sus necesidades básicas durante esas seis horas, con el fin de no desperdiciar el valioso líquido.

Si usted tiene dudas adicionales o desea reportar algún problema tras el regreso del servicio, puede visitar el sitio web www.esph-sa.com o llamar directamente al centro de atención telefónica al número 2562-3774.