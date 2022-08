¿Me puede dar influenza A (H1N1) como la que tiene el presidente Chaves?

La semana pasada nos sorprendió la noticia de que el presidente Rodrigo Chaves tiene influenza A humana (H1N1), por eso, de la mano de expertos de la Organización Panamericana de la Salud, recordamos importantes detalles sobre esta enfermedad que sí tiene vacuna y se pone una vez al año.

Después de la gira a Guanacaste el presidente Chaves se enfermó de influenza A. Cortesía.

¿Qué es la influenza A (H1N1) humana?

Es una infección respiratoria aguda que se transmite de humano a humano.

¿Cuáles son los signos y síntomas de la influenza A humana?

Los síntomas de la influenza A humana son parecidos a los síntomas de la influenza o gripe estacional. Entre ellos se incluyen fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor del cuerpo, escalofríos y cansancio. Algunas personas también pueden tener diarrea y vómito.

[ El presidente Rodrigo Chaves ya sabe qué es lo que tiene y es contagioso ]

¿Qué tan grave es la influenza A humana?

Al igual que ocurre con la influenza estacional, la influenza A humana puede variar de leve a grave si no se recibe una atención médica oportuna o por factores de riesgo. En general, hay buena respuesta a los tratamientos disponibles.

Hay que vacunarse una vez al año contra la influenza, es importante recordarlo siempre. (Prostock-studio/Shutterstock / Prostock-studio)

¿Cómo se contrae la influenza A humana?

Usted puede contraer la influenza A humana de dos maneras:

A través del contacto con una persona que tenga influenza A humana. Cuando ésta tose o estornuda, o por el lagrimeo de sus ojos. Por el contacto con superficies contaminadas con los virus de la influenza A humana.

¿Hay medicamentos para tratar la influenza A humana?

Sí. Hay medicamentos recetados llamados “medicamentos antivirales” que se pueden usar para tratar la influenza. Se recomiendan el tratamiento inmediato de las personas que tienen influenza confirmada o presunta y que corren mayor riesgo de tener complicaciones graves por la influenza, como las personas con asma, diabetes (incluida la diabetes gestacional) o enfermedades cardiacas.

La vacunación es la mejor manera de prevenir la influenza y sus posibles complicaciones graves. Todas las personas de 6 meses de edad o más deben vacunarse contra la influenza todos los años.

Coma chanchito tranquilamente que eso no provoca influenza humana. Foto AFP. (GREG BAKER/AFP)

Los medicamentos antivirales son una segunda línea de defensa que se puede usar para tratar la enfermedad (incluida la influenza estacional y las variantes de los virus de la influenza) si se enferma.

¿Por cuánto tiempo puede una persona infectada propagar la influenza A humana a otras personas?

Se puede transmitir la enfermedad mientras tengan los síntomas (fiebre, tos, dolor de garganta, dolores en el cuerpo, dolor de cabeza, escalofríos y cansancio, y en algunos casos diarrea y vómito) y posiblemente hasta siete días después del inicio de la enfermedad.

[ ¿Quiénes se pueden poner la vacuna contra la influenza y qué deben llevar? ]

Los niños, especialmente los más pequeños, podrían ser contagiosos durante periodos más largos.

¿Qué puedo hacer para evitar enfermarme?

Una buena higiene personal es una de las estrategias que más ayuda y algo que cualquier persona puede hacer para reducir el riesgo de infectarse por el virus de la gripe. Algunas bolados importantes son:

Cúbrase la boca y la nariz con algún pañuelo desechable al toser o estornudar.

Si no tiene un pañuelo desechable a mano, tosa o estornude en la parte superior de la manga (no se cubra con la mano, puesto que así se contamina la mano y puede esparcir los microorganismos aún más al tocar cualquier superficie).

Utilice un pañuelo desechable para limpiarse o sonarse la nariz y tírelo a la basura después de usarlo.

Lávese las manos después de toser o estornudar, de usar un pañuelo desechable o de haber tocado cualquier superficie que pudiera estar contaminada.

Lávese las manos con agua y jabón o con algún limpiador a base de alcohol.

Cuando se lave las manos, hágalo durante al menos 20 segundos y asegúrese de haber lavado bien toda la superficie de las manos y los dedos.

Revise bien las superficies que toca y evite aquellas superficies que probablemente hayan sido tocadas por otros (los picaportes de las puertas, las barandas de las escaleras, etcétera).

Se recomienda no utilizar el mismo teléfono que otra persona, pero si en algún caso es necesario hacerlo, se debe limpiar el extremo que se acerca a la cara con un paño desinfectante.

Si se encuentra en una zona en la que se informó algún brote, evite estrechar las manos, dar besos y otras costumbres sociales que involucren tocar a otros.

Evite las secreciones respiratorias cuando tiene otras personas alrededor (por ejemplo, al toser y estornudar).

De ser posible, evite estar en contacto con las personas en mayor riesgo hasta que hayan desaparecido los síntomas respiratorios o que hayan transcurrido 7 días desde la aparición de los primeros síntomas.

[ Menos de la mitad de los ticos se ha vacunado contra la influenza ]

¿Qué debo hacer si me enfermo?

Vaya de inmediato al centro de salud más cercano a su casa para recibir todas las orientaciones necesarias por parte de los profesionales de la salud de la CCSS.

Hasta las mamitas embarazadas pueden vacunarse contra la influenza. (Jose Cordero)

¿Me puede dar influenza A humana por comer o cocinar carne de cerdo?

No. La influenza A humana no se encuentra en los alimentos. Usted no puede contraer la influenza A humana por comer carne de cerdo o sus productos derivados bien cocida y manipulada adecuadamente.