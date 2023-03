Medicinas no solo no bajan de precio, sino que se podrían poner más caras

Cada vez se aleja más la posibilidad de que los medicamentos por fin comiencen a ser más baratos para el pueblo, sobre todo con la advertencia que hace la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN) de un futuro, no muy lejano, con medicamentos, incluso, aún más caros que en la actualidad.

La ASIFAN nos confirma que ya presentó una denuncia penal ante la resolución del 29 de enero de 2021 (MS-CTI-001-2021) del Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos del ministerio de Salud del gobierno anterior, que aumentó incorrectamente la lista de productos que necesitan de un estudio de bioequivalencia para identificar la existencia de riesgo sanitario en productos que no tienen esta característica.

Denuncia la ASIFAN que en la lista metieron medicamentos que nada que ver con ser peligrosos para la salud.

¿De qué habla la ASIFAN? El Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos hizo la lista de los productos que necesitan un estudio para que se confirme que no son riesgosos para las personas, pero esta lista es para medicamentos de riesgo alto, es decir, que si usted usa un medicamento equis podría hasta podría fallecer.

El Consejo Técnico tomó en cuenta, como es normal, los criterios científicos, farmacéuticos y clínicos, pero también, y esto ya no es normal, el Consejo Técnico tomó en cuenta los datos de consumo de los medicamentos, o sea, cuánto se venden los medicamentos en el mercado privado y eso, asegura ASIFAN, no tiene nada que ver con la ciencia que se ocupa para hacer la lista.

¿Qué provocó que se metieran los datos de venta?

Explica ASIFAN que, al meterle datos de ventas a la lista, se metieron medicamentos que nada que ver porque no necesitan demostrar que no ponen en riesgo la salud de las personas y mucho menos que ponen en riesgo la vida. Nos dan un ejemplo, el voltarén, que tiene como principio activo al diclofenaco.

ASIFAN no está en contra de que los medicamentos comprueben que no son dañinos.

“La ampliación del listado (aparentemente en 48 principios activos según el informe técnico indicado en la denuncia) significa un encarecimiento del proceso de comercialización de medicamentos genéricos debido a los costos de las pruebas de bioequivalencia y tiempo de ejecución” explicó ASIFAN.

Lo anterior significa que al aumentar la lista de los medicamentos que deben demostrar que no son dañinos para la salud (bioequivalencia), afecta a la industria farmacéutica nacional porque para hacerlo se necesitan entre 85 mil y 120 mil dólares (entre 51 y 72 millones de colones).

“Imagínese usted que tenemos laboratorios que venden productos y esas ventas al año de un producto es de 18 millones de colones, tal vez 20 millones de colones, entonces, pagar la bioequivalencia no es rentable y nos adelantan que es mejor para ellos dejar de producir ese medicamento que pagar la demostración que no es riesgoso para la salud.

“Hablamos de que, si se mantiene la lista actual tan amplia por los criterios de ventas, se nos viene una situación real de salida del mercado de varios productos necesarios para muchas personas. Si los laboratorios nacionales dejan de producir ciertos medicamentos va acostar más conseguirlos, solo se podrán comprar los que traen los grandes laboratorios mundiales y eso significa que los precios estarían aumentando para esos medicamentos”, explica Álvaro Camacho Mejía, director ejecutivo de ASIFAN.

“Los medicamentos que no forman parte de la lista (por no ser productos de riesgo sanitario) no requieren pruebas ni estudios de bioequivalencia para obtener el registro sanitario de comercialización”, indicó Guiselle Carbonell, representante técnica de ASIFAN.

“Si la producción del producto no es rentable, las empresas de productos genéricos se verían en la necesidad de sacarlos del mercado, dejando disponible para los consumidores solo el producto innovador y ocasionando un monopolio o incremento en los precios al consumidor”, confirma Carbonell.

La Industria Farmacéutica Nacional adelanta que algunos medicamentos podrían hasta subir de precio si en el país se dejan de producir.

ASIFAN advierte que la Industria farmacéutica nacional apoya los estudios de bioequivalencia, pero con los criterios técnicos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ya que así solo quedan en lista los medicamentos que realmente pueden eventualmente significar un riesgo sanitario, un riesgo a la salud.

Sobre este tema consultamos al ministerio de Salud, pero todavía no nos han contestado.