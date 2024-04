Médicos especialistas denuncian que la Caja paga platales para atender pacientes en hospitales privados

Los médicos especialistas no hacen jornadas extraordinarias desde el lunes 1º de abril. Albert Marín. (Albert Marín)

Los médicos especialistas siguen en pie de lucha y anunciaron que continúan las protestas, o sea, no trabajarán después de las 4 de la tarde y los fines de semana.

El Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) afirmó este lunes que las autoridades de la Caja no desean negociar, sino que los que envían acuerdos son miembros de las gerencias y luego son desautorizados.

Mario Quesada, presidente del Siname, aseguró no entender cómo la Caja dice que no tiene dinero para hacer los ajustes salariales a los doctores, pero si están destinando 12 mil millones de colones para que los asegurados reciban los servicios en centros médicos privados y que hubo algunos que no dieron abasto por el traslado de pacientes a esas instalaciones.

“Pagaron consultas a nivel de 54 mil colones, cuando en el sector público cuestan unos 3 mil colones, aquí hay algo que no concuerda. La Caja prefiere despilfarrar, pagando sobreprecios, que pagar especialistas, este punto nos preocupa muchísimo”, afirmó.

Reunidos. La CCSS se reunió con el sindicato el lunes por la tarde. “Los directivos se llevaron las apreciaciones del Siname y las trasladarán a la junta directiva para poder avanzar en la construcción de soluciones a la situación que se vive con los especialistas, con el objetivo de proteger el derecho a la salud”, informó.

Este lunes por la tarde, la junta directiva de la CCSS se reunió con el Siname. Prensa CCSS.

Sí hay especialistas

Aunque el inicio estaba previsto para abril, los médicos valorarían no hacer los tiempos extraordinarios en mayo. Quesada fue contundente al decir que en la CCSS no hay carencia de especialistas, como lo declaro la institución la semana pasada, cuando afirmó que había inopia (escasez) en las áreas de anestesiología y recuperación, cardiología, cirugía general, dermatología, endocrinología, hematología, hematología pediátrica, infectología, ortopedia y traumatología y radiología e imágenes médicas.

“Ahora vemos que la señora presidenta ejecutiva va a ir el miércoles próximo al Colegio de Médicos para ver si es posible traer especialistas (del extranjero) por inopia. ¡En este país no hay inopia! Lo que hay es que no hay retención. La Caja no está reteniendo a su personal. No hay inopia de personal, lo que hay es inopia de diálogo”, comentó.

El sindicato agregó que ellos siguen negociando, pues saben que no deben descuidar a los pacientes y, más bien, las propuestas recibidas de la institución no tienen nada que ver con lo que presentaron ellos.

Uno de los principales temas de discusión es el el reajuste salarial ofrecido por la entidad del 10,16 por ciento, que no es el salario global definitivo que pidieron los médicos. Los doctores desean contar con condiciones similares a las de otras instituciones, como el Instituto Nacional de Seguros (INS) o los hospitales privados.