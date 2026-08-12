Menor de 10 hermanos volvió a casa para convertirse en el primer sacerdote originario de Guatuso

Hay historias que parecen estar escritas con muchos años de anticipación y la del diácono José Manuel Araica Cruz tiene algo de eso.

El muchacho que creció en una familia de campo, siendo el menor de diez hermanos, regresó a su casa antes de viajar el jueves 13 de agosto desde su tierra para dar uno de los pasos más importantes de su vida: será ordenado sacerdote en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, en Venecia de San Carlos.

José Manuel Araica Cruz tiene 34 años y es el menor de diez hermanos. Este jueves será ordenado sacerdote en Venecia de San Carlos. (Cortesía)

José Manuel tiene 34 años; es vecino de San Rafael de Guatuso y pertenece a la Orden de San Agustín.

Para su preparación tuvo que salir de Guatuso a San José, logrando un bachiller en Filosofía; el bachiller en Teología lo mantuvo en suelo josefino.

Se fue a España a obtener la licenciatura en Teología y siguió allí para cursar la maestría en Educación.

Ese camino sacerdotal lo llevó a Panamá y, de nuevo, a España. Ahora ha regresado a Guatuso por su familia para ordenarse.

La ceremonia comenzará a las 6 de la tarde y estará a cargo de monseñor José Manuel Garita Herrera, obispo de Ciudad Quesada.

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Pero detrás de la sotana, los años de formación y la ceremonia hay una historia familiar muy grande.

Creció junto con sus padres, Cecilia Cruz Martínez y Moisés Araica Mairena. De ellos aprendió cosas que terminarían siendo fundamentales para su vida: trabajar, compartir y vivir la fe.

“Yo vengo de una familia humilde, es una familia de campo, soy el menor de diez hermanos. Crecí en un ambiente familiar muy unido, donde he aprendido desde pequeño a trabajar, a compartir y, sobre todo, la fe.

El futuro sacerdote sabe montar muy bien a caballo. (Cortesía/Cortesía)

“Mis padres aún están vivos y ellos han sido fundamentales en todo en mi vida. Son adultos mayores y me emociona profundamente poder vivir con ellos este momento tan especial”, contó José Manuel.

A esa familia se suman sus hermanos, sobrinos y muchas otras personas que, según él mismo reconoce, han formado parte de su camino vocacional.

Por eso, aunque será el primer sacerdote de Guatuso y también el primero de su familia, José Manuel no quiere vivirlo como un reconocimiento personal.

“Detrás de mi vocación están mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mi familia, amigos, mis formadores y muchas personas que han orado y que me han acompañado.

“Más que decir que soy el primero, prefiero decir que espero que mi vida sacerdotal sea una bendición para toda mi familia. Es una alegría enorme y, al mismo tiempo, implica una responsabilidad”, expresó.

Esta foto con el papa León XIV es una de las que más le encanta. (Cortesía)

Buscó un camino y encontró otro

Su llamado tampoco apareció de un día para otro. Antes de llegar a la Orden de San Agustín, José Manuel inició un proceso para convertirse en sacerdote diocesano e incluso ingresó al Seminario Nacional.

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Con el tiempo descubrió que existían otros carismas dentro de la Iglesia que se acercaban más a lo que él sentía. Fue entonces cuando comenzó a mirar hacia la vida religiosa y encontró en los agustinos una forma de vivir una vocación que sentía propia.

En 2019 ingresó en la Orden de San Agustín y en 2021 hizo sus primeros votos en Panamá. El 5 de octubre de 2025 hizo sus votos solemnes en Valladolid, España.

Su acercamiento a la vida religiosa había comenzado mucho antes, incluso cuando era un niño y observaba con curiosidad a los frailes que visitaban los pueblos.

Según contó al Eco Católico, le llamaba la atención la manera comunitaria en que aquellos religiosos vivían: recibían alimentos de la gente, los llevaban a la casa cural y después los compartían.

La ordenación sacerdotal será este jueves 13 de agosto, a las 6 p. m., en la parroquia Nuestra Señora de La Candelaria, en Venecia. La misa será presidida por monseñor José Manuel Garita. (Cortesía)

Dios lo estuvo llamando

“Poco a poco he ido comprendiendo que Dios me ha estado llamando a entregarle mi vida de una manera particular”, explicó a Radio Santa Clara, emisora de la diócesis de Ciudad Quesada.

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“Quiero que mi sacerdocio sea cercano, fraterno, comunitario; ser un sacerdote que camine con las personas, que se pueda escuchar, que ayude a otros a descubrir a Dios y que presente a Jesucristo”, dijo.

Mensaje para los jóvenes

A José Manuel le ha tocado vivir lejos de su familia durante buena parte de su formación. Ha estado en diferentes países y reconoce que esa distancia no siempre ha sido sencilla.

Sus padres, Cecilia Cruz Martínez y Moisés Araica Mairena, son dos de las personas más importantes en su historia vocacional. (Cortesía)

Quiere que su historia sirva para que otros jóvenes se atrevan a hacerse preguntas.

“Que no tengan miedo, que se den la oportunidad de escuchar esa inquietud y que no intenten apagarla inmediatamente. Que busquen acompañamiento, que se permitan preguntarle a Dios qué quiere de su vida”.

No quiere ser visto como el primer sacerdote en la historia de su lugar de nacimiento.

“Guatuso es mi tierra, es el lugar donde están mis raíces, donde crecí, donde estudié, donde muchas personas me conocen desde pequeño. El venir a ordenarme como sacerdote me emociona profundamente, pero no quiero que esto se quede ahí, en ser el primer sacerdote de Guatuso.

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“Lo verdaderamente importante es que mi vocación pueda ser una señal de que el Señor sigue llamando y que, desde un cantón sencillo, pueden surgir vocaciones para servir a la Iglesia y al mundo entero”, agregó.

El futuro sacerdote creció en San Juan de Guatuso, en una familia de campo y muy unida. (Cortesía)

Su lema de ordenación lo tomó del libro de Proverbios: “El corazón del hombre considera su camino, pero el Señor dirige sus pasos”.