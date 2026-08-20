MEP reducirá a 105 el número de centros educativos con suspensión de lecciones

Reactivación de centros escolares surge de un nuevo análisis que determinó mejoras paulatinas en las condiciones climáticas del país.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) ha informado que realizará una nueva reducción del número de centros educativos con suspensión de lecciones, después de una evaluación en la que se determinó que las condiciones climáticas del país, víctima de fuertes lluvias en los últimos días, han mejorado progresivamente.

De esta forma el país pasará de tener 473 centros educativos bajo suspensión a solo 105; es decir, una disminución del 77,8 %.

La decisión se toma después de que las Direcciones Regionales de Educación hayan analizado las condiciones estructurales de diversos centros educativos en todo el país, para, de esta forma, determinar cuáles presentan condiciones favorables para volver a operar con regularidad.

Los centros educativos suspendidos

Tras realizar el análisis, se determinó que Guápiles registra la mayor cantidad de centros aún suspendidos, con un total de 50. Le siguen Sarapiquí con 38, Limón con 12, Turrialba y Zona Norte con dos cada una y Sulá con uno.

En Guápiles destacan instituciones como la Escuela San Rafael, el Liceo Experimental Bilingüe de Pococí, el CTP de Pococí, la Escuela Los Ángeles, la Escuela Zurich, la Escuela Pocora Sur y el CTP Guácimo, entre otras.

Por su parte, en Sarapiquí se registran suspensiones en centros educativos como el Liceo La Virgen, San Francisco, La Esperanza de Puerto Viejo, Las Delicias, Remolinitos y el Liceo Rural La Cureña.

En la región de Limón, la suspensión se aplica a escuelas como San Cecilio, Asunción, La Colina, Barra de Pacuare, Montecristo y el Liceo Rural Barra de Parismina. La lista se completa con afectaciones puntuales en Turrialba (escuelas Bajo Pacuare y Bukeri), la Zona Norte Norte (escuelas Caño Castillo y Escalera) y Sulá, donde únicamente suspenderá lecciones el CTP Talamanca.

Atentos a nuevas actualizaciones

Las ya mencionadas Direcciones Regionales se mantendrán en constante análisis de las diversas áreas afectadas por las condiciones climáticas adversas en el país, y estarán anunciando de forma oportuna cualquier actualización en relación con nuevas suspensiones o bien levantamientos de las mismas. Por otro lado, el MEPles ha solicitado a las comunidades educativas mantenerse alerta a los canales oficiales de organismos como el MEP, el IMN y la CNE, además de evitar desplazarse a centros educativos que se encuentren suspendidos.

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