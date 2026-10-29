¿Miedo a la huelga o jugada para cuidar votos? Productores hablan sobre el archivo del Acuerdo Transpacífico

Productores del sector agro celebran la decisión de archivar el Acuerdo Transpacífico. (albert marin)

Tras el sorpresivo frenazo del Gobierno al Acuerdo Transpacífico, los agricultores y ganaderos del país respiran aliviados, pero no bajan la guardia. Varios representantes del sector productivo conversaron con La Teja para dar su criterio sobre el archivo definitivo del polémico tratado comercial.

Andrés Salazar, productor de leche oriundo del cantón de Zarcero, indicó que para el gremio es de suma importancia que se haya sepultado este acuerdo comercial, ya que, desde su perspectiva, era una decisión que traería serias consecuencias para la producción local.

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“Como se le hizo saber a la población, en general era algo que no solo iba a destruir el sector agro y el sector ganadero en este país, sino que era algo que iba a llegar a empobrecer el país en pleno, porque el sector agro y ganadero de este país tiene una dinámica comercial muy importante en los pueblos rurales”.

Además, el productor señaló que es una determinación política basada en el sentido común.

Asimismo, el ganadero destacó que la constante presión ejercida por el sector productivo logró su cometido: hacer visible la inminente afectación que sufrirían miles de familias costarricenses, un elemento socioeconómico que, según Salazar, no estaba contemplado en el texto del tratado internacional.

Ganadero indica que es una decisión acertada ante la afectación que traería a muchas familias costarricenses.

Por su parte, desde el sector agrícola, Darío Chavarría, vicepresidente de la Asociación de Agricultores Independientes de la Zona Norte de Cartago, concuerda en que el trabajo articulado rindió los frutos esperados, aunque advierte sobre una nueva preocupación que se ha gestado en el gremio.

“Ayer en horas de la noche, conversando con varios compañeros, hemos llegado a la conclusión de que el trabajo en unión que se ha venido haciendo tiene su recompensa. Ahora, también puede ser una estrategia política; a nosotros nos preocupa que esto sea para poder ganar votos, que ahora tenga una buena imagen”.

El productor agrícola añadió que, como parte del sector, sienten tranquilidad al saber que durante estos cuatro años de administración no se intentará impulsar una iniciativa similar, pero mantienen la incertidumbre sobre lo que ocurrirá en el futuro a nivel de país. “Aquí hay un tema muy interesante. Nosotros creemos que el sector agropecuario en este momento se va a tranquilizar”.

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Ante la consulta de este medio, Chavarría destacó que la mandataria decidió echar marcha atrás con esta política exterior en un momento muy concreto: justo antes de la gran manifestación nacional que se había convocado para el próximo 3 de noviembre, fecha en la que el sector agropecuario planeaba movilizarse masivamente hasta las afueras de la Asamblea Legislativa.

“En efecto, sí tuvo su efecto, la presión y todo el movimiento que se ha hecho de parte del sector agro”, concluyó el representante cartaginés.