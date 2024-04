Miles de ticos celebran el Día de la Tierra llenos de cólera y frustración

Este lunes 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra y en Costa Rica miles de personas lo viven llenas de cólera y frustración.

La Organización de Naciones Unidas estableció en 2009 que cada 22 de abril debe hacerse conciencia sobre la relación que tenemos con la naturaleza. Es un día de sensibilización y activismo para llevar a cabo acciones que permitan proteger el planeta.

El 22 de abril se celebra Día Internacional de la Madre Tierra. Foto: Archivo.

En nuestro país muchas personas viven una situación incómoda y de reflexión aún mayor, ya que mientras el acceso al agua potable debería de ser un derecho fundamental, a ellos se le ve limitado.

Un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) detalla que en Costa Rica 97 de cada 100 personas tienen servicio al agua potable, sin embargo, pese a esos datos la realidad para miles de personas es muy diferente ya que a diario sufren el faltante del valioso líquido.

“Mañana (lunes) se celebra el Día de la Tierra y estamos viviendo la peor crisis de la problemática del agua. Soy vecina de Hatillo tenemos alrededor de 14 años de estar con esta problemática por ineficiencias de la administración de Acueductos y Alcantarillados”, dijo Mariana Cascante.

“Esto nos afecta nuestra cotidianidad, cuando las personas salen a trabajar no hay agua y cuando llegan del trabajo tampoco. Yo tengo la posibilidad de recoger agua en los raticos que llega porque hago teletrabajo, pero sé que muchos vecinos no pueden hacer eso. Todos pagamos por el servicio, pero no podemos hacer uso del mismo como deberíamos”, agregó.

Miles de personas viven a diario problemas por faltante de agua. Foto: Cortesía. (Cortesía)

Cambios obligatorios

La mujer dijo que este problema ya hasta les afecta emocionalmente por estar con la angustia de estar sin agua y que cuando llega no alcanza ni para lo básico.

“Hay un impacto económico muy grande porque muchas veces hay que limitar los recursos, cambia la dinámica de la casa por completo, antes hacía mucho ejercicios, ya he dejado de hacer porque el orden de las prioridades ha cambiado, tengo que pensar cuándo puedo lavar la ropa, cuándo puedo cocinar, todo eso”, expresó Mariana.

David Contreras, quien también es vecino de Hatillo, también habló del serio problema que enfrentan con el agua.

“En el marco del Día de la Tierra tenemos una problemática muy grande los habitantes de los barrios del sur de la capital. Hay una enorme falta de planificación de parte de Acueductos y Alcantarillados que se viene dando desde hace varios quinquenios, desde hace varias décadas y que nos ha afectado fundamentalmente en los barrios del sur, pero esto ya se extendió y ahora afecta también en otras comunidades y lo peor es que no vemos acciones efectivas de parte de Acueductos y Alcantarillados para resolver la problemática”, dijo David Contreras, vecino de Hatillo.

Hatillo es una de los comunidades que sufre a diario por faltante de agua. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

“Creemos que ha faltado decisión política para solucionarnos el acceso al agua en calidad, en cantidad y en forma permanente. en este momento (domingo en la mañana) aquí en Los Hatillos hay sectores que ya tienen 20, 24 horas casi sin tener el líquido vital; en San Josecito de Alajuelita hay gente que no recibe agua desde hace siete u ocho días y Acueductos actúa como si no estuviera pasando, eso es algo que tenemos que resolver y por eso las comunidades nos hemos organizado para buscar colaborar en encontrar y realizar una solución para que el AYA vuelva a ser la empresa estatal eficiente de hace unas décadas”, agregó David.

Muertes por contaminación

Los datos del INEC también mostraron que hay una de tasa de mortalidad de 19 por cada cien mil habitantes, relacionada a la contaminación. Entre estos fallecimientos están enfermedades de las vías respiratorias, obstrucciones pulmonares y asma o rinitis alérgica.

Las provincias con las tasas más altas de mortalidad atribuidas a la contaminación son Cartago con 23.43 y San José con 20.69 por cada 100 mil habitantes.

Otros datos revelados en la investigación son que 70 de cada 100 hogares tienen tanque séptico, mientras que 28 de cada 100 usa la cloaca o alcantarilla para eliminar esos desechos.

En cuanto a la forma de eliminar la basura, 92.5 de cada 100 hogares usa el camión recolector y 5.5 de cada 100 quema los desechos.