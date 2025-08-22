Ministerio de Salud anuncia una gran noticia sobre la vacunación en farmacias

Las farmacias públicas y privadas podrán registrar en SINOVAC las vacunas que apliquen a los ciudadanos. (Canva/Canva)

El Ministerio de Salud dio una buena noticia para aquellas personas que se vacunan en farmacias públicas y privadas, pues ahora quedarán registradas en un sistema.

Resulta que las farmacias públicas y privadas ya podrán conectarse con el Sistema Nacional de Vacunas (SINOVAC), donde podrán registrar de manera directa las dosis de vacunas que les apliquen a las personas.

LEA MÁS: A Luis Guillermo Solís le preguntaron por qué nombró a Celso Gamboa como ministro de Seguridad y dio estas dos respuestas

Es decir, si usted se vacuna en una farmacia autorizada, los datos quedarán grabados en el mismo sistema que utilizan la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud anunció que las farmacias públicas y privadas podrán conectarse con SINOVAC. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Las autoridades señalaron que los datos estarán seguros y disponibles cuando los ciudadanos los necesiten, sin importar dónde se hayan vacunado.

LEA MÁS: Gobierno ya nombró a nueva presidenta de la Junta de Protección Social: este es su currículum

Con la introducción de las farmacias públicas y privadas a SINOVAC, se podrá llevar un mejor control de las vacunas y tomar decisiones más rápidas para cuidar la salud de toda la población.

El Ministerio de Salud señaló que se asegurará que las farmacias que formen parte del sistema cumplan con reglas de seguridad y de calidad, para que la información sea confiable.

LEA MÁS: Prohibir celulares en escuelas y colegios: esto dicen estudiantes, papás y expertos