Ministra de Salud sobre el covid-19: “Hágase la idea de que estará con nosotros el resto de la vida”

La ministra de Salud respondió ante los distintos cuestionamientos que se hacen sobre su cargo. Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

La ministra de Salud, Mary Munive, considera que la camisa del cargo no le queda grande y que los resultados hablan de la gestión que realiza desde mayo del año pasado, cuando asumió la institución.

En casi un año de trabajo, se han incrementado los casos de hepatitis A, sobrepasando los 1.000 pacientes; se triplicó la cantidad de personas con dengue, llegando a más de 25 mil a diciembre del 2025 y en las últimas semanas del año pasado, el covid-19 se disparó y al día de hoy no se cuenta con una vacuna que atienda las variantes existentes del coronavirus, porque se reciben donaciones del medicamento que están desactualizadas.

En lo que llevamos el 2024 se han confirmado 2.004 casos de coronavirus y del 28 de enero al 3 de febrero se registraron 66 hospitalizaciones, según informó Salud la semana pasada.

Para Munive, el manejo de estas enfermedades se ha atendido adecuadamente y el país no está retrocediendo en la implementación de estrategias, para frenar estos padecimientos.

La ministra conversó con La Teja y pidió a la población, que se vea el covid como un virus respiratorio más, de entre todas las enfermedades respiratorias que existen en el país.

LEA MÁS: El 7 de enero del 2020 se identificó un virus que cambió la vida de todos para siempre

- ¿Por qué no han tomado medidas en cuanto al covid-19, si los casos van en aumento e inclusive hay variantes nuevas del virus?

Ahorita tenemos que sensibilizarnos de que el covid es otro de la gama de virus que nos acompañan anualmente y que aunque es más contagioso y requiere ciertas particularidades en el cuidado, nos va a acompañar el resto de nuestras vidas.

Igual que la influenza e igual que otro montón de virus que son más prevalentes, entonces es por eso que hay que llamar a la población a la calma, en el sentido de concientizarnos.

La ministra de Salud habla del covid-19

Las vacunas existentes contra el covid-19 no son las adecuadas para atender las nuevas variables del virus. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Este virus nos va a acompañar, tenemos una vacuna que nos protege, pero lo más importante son las medidas que siempre tenemos que resguardar y voy a utilizar este espacio para recordarles que viene la época escolar y colegial, en donde hay más chiquillos concentrados, están en un aula y hay más posibilidad de contagio.

- ¿Cree que se le ha bajado el piso al covid, con respecto a la aplicación de medidas sanitarias?

Hay un lineamiento que habla de los momentos en los cuales se pueden usar las mascarillas, cuando las circunstancias lo permitan.

2.004 casos de covid-19 se han confirmado en el 2024.

Desde el día 1 siempre se ha enfocado en que hay un esquema de vacunación que hay que seguir para la prevención, pero esto es muy dinámico.

Dicen que hay un repunte de los casos reportados. Los casos no se generan con la toma de muestras de personas que tienen síntomas, sino que justamente hay lugares centinelas para ir viendo cómo se comporta y para saber cuál es el tipo de variante que nos está acompañando.

- Pero cree que se le ha bajado el piso, porque ya no se testea y no hay vacunas?

No se le ha bajado el piso a la enfermedad, se ha puesto en el lugar de todos los demás, un virus que desafortunadamente va a vivir con nosotros el resto de la vida y ahí es donde nuevamente tenemos que asimilarlo.

Hágase la idea de que estará con nosotros el resto de la vida, las estrategias tendrán que venir consolidadas con el resto de enfermedades respiratorias.

El 2023 cerró con más de 20 mil casos de dengue y en setiembre establecieron una alerta sanitaria cuando habían más de 7 mil contagiados. Shutterstock.

Otras enfermedades

- ¿Por qué no vemos en los medios campañas de prevención de enfermedades como dengue?

Desde el año pasado venimos comunicando a la población y con respecto al dengue se mantiene la alerta; pero en el caso del dengue dependemos de los criaderos y del hábito de las personas, que no generen esos criaderos para evitar la propagación.

La ministra de Salud responde a quiénes la cuestionan

De ahí que estamos enfocándonos mucho en que las personas que llamamos vectores (personal técnico que está en las áreas rectoras) vayan a las comunidades, socialicen, les pasen información, comuniquen cuáles son los cuidados que deben tener, aparte de limpiar las canoas, levantar las llantas, que no mantengan criaderos o depósitos en dónde pueda quedarse el agua estancada; sino de ir y fumigar las localidades.

No tenemos presupuesto para pauta. Lo que usamos son las redes sociales y si ustedes se dan cuenta hay muchas cosas que están funcionando.

El año anterior se pasó de 118 a más de 1.000 casos de hepatitis A. Archivo. (Jo Panuwat D/Shutterstock)

LEA MÁS: Números del dengue en el país son escalofriantes y un tipo en particular preocupa a los expertos

- ¿Por qué el Ministerio esperó ver un repunte de casos de dengue a setiembre del año pasado, para establecer una alerta sanitaria, si semanas antes ya se habían reportado más de 7 mil casos?

Hay lo que se llama una curva endémica, lo que muestra es un patrón, eso va por semanas epidemiológicas y eso permite ver comportamientos, pero uno no puede hacer diferencias de un año a otro

Los medios comparan de un año a otro y así no se mide y el canal endémico lo que muestra es un patrón de tiempo prolongado para ver cuál puede ser el comportamiento y digamos, cuando va llegando a cierta zona, ahí es cuando uno dice que se pueden reforzar ciertas estrategias.

Por eso, es que ahí se generó la alerta y de acuerdo a lo que nos dicen los compañeros de epidemiología, entonces enfocamos las baterías.

En Salud afirman que no hay presupuesto para hacer campañas en medios y por eso recurren a las redes sociales. Facebook.

- ¿A qué se debe el aumento de casos de hepatitis A y por qué tuvieron que pasar de 118 a más de 1.000, a finales del año pasado para tomar medidas?

La hepatitis es otra cosa, otro tipo de virus, en el caso del A se comporta diferente, el tipo de contagio es diferente. Por eso, cuando hay un caso, la primera alerta se da porque hay pacientes reportados en la CCSS y cuando hay más de uno se empieza a hacer un análisis, para ver cuál puede ser la causa potencial.

Es un virus que a veces prevalece en los niños por las medidas higiénicas que tienen que ser establecidas por los adultos a veces es más fácil de contagiar.

La ministra de Salud y el "jet lag"

Se dice que la hora de limpiarse y todo eso pueden dejar superficies al contacto con otras personas. Eso es muy importante de identificar. Los casos que hemos detectado son tal vez por mal manejo y contacto entre ellos y que se han logrado aplacar con medidas y recomendaciones.

LEA MÁS: Gobierno anuncia llegada de vacunas anticovid para niños, pero hay un problema con el medicamento

- ¿Qué opina de la gente que la criticó por usar el término “jet lag” en la conferencia de prensa, en donde habló del tema del agua contaminada?

Me parece que criticarme por una expresión (jet lag es un malestar producido por un viaje en avión con cambios de horario considerables) y no por el fondo del asunto, la conferencia de prensa estuvo bien manejada, fue una expresión que usé, porque no estaba nada a gusto con el abordaje que se tenía que dar a los medios y que justo dentro de todo el marco de lo que había sucedido, busqué rápidamente hacer una conferencia de prensa.

- ¿Qué opina de quiénes cuestionan su cargo como ministra?

Me gustaría saber cuáles son las cosas que hay de fondo, sobre todo porque me retroalimentaron de una persona que es comentarista en un canal de televisión, sobre el direccionamiento, pero no me dicen cuál es el fondo.

Dentro de las competencias vamos bien. Me gustaría conocer cuáles son los cuestionamientos y puntualmente nos sentamos para definir, porque muchas veces la falta de conocimiento es lo que hace que se tenga ese tipo de percepciones.