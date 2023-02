Ministra de Salud tiene una nueva bronca, ahora será demandada por un diputado

Los problemas de la ministra de Salud, Joselyn Chacón, no acaban, ahora resulta que será demandada por el diputado Francisco Nicolás.

El legislador del partido Liberación Nacional asegura que la jerarca de Salud ha dicho calumnias en su contra y por eso decidió proceder penalmente.

El enojo del liberacionista se da porque Chacón dio declaraciones recientemente, en un medio de comunicación digital, por unos hechos que, según ella, habrían ocurrido cuatro meses atrás.

El diputado Francisco Nicolás dice que la ministra mintió para dañar su nombre. Foto: Archivo.

La ministra habría acusado a Nicolás de presuntamente haber intentado cometer tráfico de influencias para favorecer al dueño del actual terreno donde se ubica el CEN-CINAI de Esparza, ya que, supuestamente, dio la idea de que se comprara la propiedad.

La situación se habría dado en una reunión celebrada el 14 de octubre del 2022, la cual habría sido organizada por la misma ministra y en la que participaron, además del diputado Nicolás, otros legisladores de distintas bancadas, así como funcionarios de CEN-CINAI y personas de la comunidad.

El legislador desmiente la acusación y asegura que no le sorprende el actuar de la jerarca de Salud.

“Las acusaciones son el claro ejemplo del por qué a ella se le está investigando en la Comisión Especial de Financiamiento de Partidos Políticos, por presuntamente promover estos mecanismos de intimidación y difamación para quienes discrepan de algunas posiciones de este gobierno”, dijo el diputado por medio de un comunicado.

Francisco Nicolás iría a poner la denuncia este martes. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Durante la reunión se exploraron diferentes alternativas: 1. La viabilidad de mantener el nuevo CEN-CINAI en el mismo lugar en el que se encuentra; sin embargo, funcionarios del CEN-CINAI explicaron que no se podía mantener ahí porque existe una plaga de insectos. 2. Un funcionario del CEN-CINAI o del Ministerio de Salud propuso varios lotes que desconozco su ubicación y precio, y que por diferentes razones se descartaron. 3. El alcalde de Esparza propone que existe un terreno de Recope disponible y que puede ser utilizado, opción que fue considerada la más viable, y que fue la que terminó gestionando la ministra”, añadió.

El congresista afirmó que, en la misma reunión, él se ofreció a elaborar el proyecto de ley para hacer realidad ese traspaso entre instituciones y eso fue todo.

“Jamás le propuse que le comprara nada a nadie”, recalcó el legislador.

“Producto de esta calumnia, me veo en la obligación de defender mi honor, por lo que estaré presentando una querella por los delitos de injuria, calumnias y difamación”, agregó Nicolás.

Las declaraciones las dio la ministra de Salud a un medio de comunicación digital. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“La ministra deberá afrontar esta causa por los delitos de injurias, calumnias y difamación. Injurias porque la ministra me denigra por llamarme mentiroso, calumnias porque me atribuye un hecho delictivo el cual es falso, y difamación porque insiste en manera sistemática en esparcir esta mentira en medios de comunicación. Tengo testigos, que ya se han ofrecido a afirmar lo que aquí he dicho”, aseguró Nicolás.

El diputado dijo, además, que no tiene ninguna fijación contra la ministra de Salud, ni contra del presidente Rodrigo Chaves, que simplemente cumple con su función de control político.