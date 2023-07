Ministro de comunicación se enojó por críticas a Rodrigo Chaves por viaje a Letonia, ojo a lo que dijo

Jorge Rodríguez, ministro de comunicación, mandó un claro mensaje a las personas que critican el viaje del presidente Rodrigo Chaves a Letonia, el país de la primera dama, Signe Zeikate, y hasta dijo que los analistas que no aprueban la visita oficial del mandatario no saben mucho de política.

El jerarca se refirió al tema luego de que la Fiscalía confirmara que abrió un proceso contra el mandatario por el aparente delito de influencia en contra de la Hacienda Pública, ya que investigan si hay fundamentos y justificaciones de peso para ese viaje o si fue forzado por Chaves para visitar a sus suegros, ya que él mismo reconoció que se reuniría con ellos.

Jorge Rodríguez mandó un mensaje a quienes critican el viaje del presidente Rodrigo Chaves a Letonia. Foto: Cortesía. (Cortesía)

El también novio del periodista Sergio González, dijo que se enteraron de la investigación del Ministerio Público por los medios de comunicación.

“Este viaje es un viaje oficial en el cual el presidente sostendrá reuniones con el presidente de Letonia, el presidente del Parlamento de esa República y visitará el próximo viernes la Universidad de Riga. Algunos pseudoanalistas (opa) han dicho que Letonia no es un país importante, lamentablemente los analistas que dicen eso olvidan que Letonia es parte de la Unión Europea, que es un país OCDE (perteneciente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y que las decisiones de política exterior le competen al presidente de la República y al canciller.

“En este caso, fortalecer los lazos con una nación valiente como lo es Letonia, que tiene una participación activa con en organismos de la Unión Europea y OCDE y que lidera otros bloques de países, es fundamental para Costa Rica porque es una oportunidad para generar nuevas oportunidades de inversión, nuevas oportunidades de intercambio cultural y sobre todo fortalecer la participación de Costa Rica en el mundo, aunque les parezca extraño esto es lo que hace una política exterior valiente y visionaria”, aseguró el ministro.

Chaves está ahorita en Bruselas y en los próximos días viajará a Letonia. Foto: AFP. (EMMANUEL DUNAND/AFP)

Deben dar cuentas

El politólogo Gustavo Araya, quien es uno de los especialistas que ha criticado el viaje del mandatario a Letonia por los datos falsos que dio Chaves para justificarlo, dijo que parece que el ministro de comunicación se enojó con las críticas, pero que está bien que dé la cara, solo que le faltaron cifras.

“Nadie ha dicho que el viaje a Letonia no sea importante, lo que hemos dicho es que no está justificada y el ministro de comunicación no aporta un solo dato, una sola cifra respecto de cuál es el nivel de comercio o relación que se tiene con estos países, no solo con Letonia, con Lituania, con Valonia, con toda la gira que ha hecho el presidente, además, cuál es el estudio de política exterior que demuestra un potencial de crecimiento o de fortalecimiento de las relaciones con estos países y cuál es el papel que juega dentro dentros de los dos datos o justificaciones que da, con cifras contundentes que demuestren que la visita del presidente hace la diferencia.

“Cuáles son los beneficios claramente establecidos para el intercambio educativo, comercial, científico, para votos o posiciones que se van a llevar conjuntas ante determinados foros sobre el tema ambiental, de reformas, entre otras cosas”, opinó.

Agregó que ya sean expertos o no, un ministro de comunicación debe responder y aclarar las dudas que existan por cualquier ciudadano.

“Todo hace pensar que el ministro se molestó, lo cual me parece adecuado porque él es un funcionario público y tiene que tiene que dar cuentas, sea a pseudoanalistas o no, sea a analistas o no, lo que tiene que dar cuentas es a la ciudadanía, no tiene porqué polarizar, se trata de que tiene que informar como le corresponde como ministro de comunicación acerca de esas tres grandes áreas que en este momento la ciudadanía no tiene.

“En esto va a tener que rendir cuentas porque el viaje no es barato, entonces tienen que justificar precisamente cuál es ese papel que viene a jugar el presidente para lograr los objetivos deseados”, manifestó el politólogo.