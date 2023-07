Pilar Cisneros mandó filazos al hablar sobre investigación de la Fiscalía contra Rodrigo Chaves

La diputada Pilar Cisneros habló sobre lo que piensa de la investigación que abrió la Fiscalía contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, debido al polémico viaje a Letonia, el país de su esposa, Signe Zeikate.

El Ministerio Público abrió un proceso contra Chaves por el aparente delito de influencia en contra de la Hacienda Pública, el cual es castigado con cárcel de dos a ocho años.

Pilar Cisneros defiende a Chaves y dice que la Fiscalía perderá plata y tiempo. Foto: Asamblea Legislativa.

Ese delito se da cuando un funcionario público toma decisiones o comete actos que dañen la Hacienda Pública, es decir, que se invierta de mala manera plata del Estado.

“Me parece increíble que el Ministerio Público pierda tiempo y recursos en una investigación así. Es obvio y notorio que la agenda del presidente es absolutamente abierta y tiene tres actividades muy concretas para un viaje de un día a Letonia.

Tiene una reunión con el presidente del país, tiene reunión con el presidente del Congreso y tiene una cita en la universidad de Riga, entonces ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto de intereses según ellos? ¿Qué la esposa del presidente es de Letonia y qué una de las noches va a ir a cenar para saludar y compartir con los suegros? ¿Cuál es el problema? Estoy segura de que la prensa letona va a cubrir la agenda del presidente así que no va simple y sencillamente a ver a la familia de la esposa, ni mucho menos, sino a trabajar.

Rodrigo Chaves justificó viaje a Letonia con un dato falso

“Me encantaría que el Ministerio Público tuviera la misma diligencia para investigar casos que sí tienen absoluta relevancia para el país y que han quedado ahí a medio palo tirados porque no se ha avanzado.

Mucho que aprender

Cisneros también defendió a Chaves cuando se le consultó sobre los dos datos falsos que dio el mandatario sobre el viaje: primero que iría a ver al comisionado de Ambiente de la Unión Europea, Virginijus Sinkevičius, que supuestamente era letón cuando en realidad nació en Lituania y luego que estará un día en Lituania, cuando en realidad estará dos.

“Un error lo comete cualquiera, a uno mismo le cuesta Lituania, Estonia y Letonia, eso fue un error que cometió el presidente, pero la agenda que tiene el presidente con esas tres actividades justifican su visita allá. Hasta donde yo sé, él va a dormir una noche en Letonia, tiene que tomar un vuelo interno, no sé a qué hora llegará a Letonia, no sé a qué hora sale, porque yo no tengo la agenda del presidente, tiene tres actividades que toman su tiempo.

Rodrigo Chaves está en Europa en una cumbre de presidentes, luego irá a Letonia. Foto: AFP. (EMMANUEL DUNAND/AFP)

“Aquí no hay nada que esconder, el hecho de que la primera dama sea de Letonia, pues sí, es de Letonia, bueno ¿si se hubiera casado con una estadounidense qué, no podría ir a Estados Unidos? o ¿cada vez que va a Estados Unidos tendría que justificar? La verdad es que creo que esto es una cuestión absolutamente transparente, Letonia es un país que tiene mucho que enseñarnos, entre otras cosas me llama mucho la atención cómo ha logrado digitalizar casi todos los servicios públicos que ofrece el Estado a sus ciudadanos y sé que había otros temas de interés que el presidente quería ver.

“Hay una especie de cacería de asuntos que sacarle al presidente, pero bueno, él es una persona sumamente abierta y no se toma personal esas críticas que hacen sus opositores”, aseguró la legisladora.