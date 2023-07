¿A qué castigo legal se expone Rodrigo Chaves por visitar los suegros en Letonia?

Rodrigo Chaves es investigado por el Ministerio Público por el viaje a Letonia. Foto: Asamblea Legislativa.

Mientras el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anda de viaje por Europa, la Fiscalía informó que abrió una investigación en contra del mandatario por un tema que ha causado mucha polémica en los últimos días.

Se trata del viaje a Letonia que Chaves anunció el miércoles pasado en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, cuando dijo que iría a visitar a los suegros, ya que su esposa, Signe Zeikate, es oriunda de ese país.

“En respuesta a su consulta, la Fiscalía General confirmó que de oficio abrió una investigación en contra del señor Chaves, por el aparente delito de influencia en contra de la Hacienda Pública. El expediente de este caso es el 23-000052-0033-PE.

“Por ahora, es toda la información que se puede brindar, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, respondió la Fiscalía ante la consulta de La Teja.

Chaves confirmó en conferencia de prensa que visitaría a sus suegros. Foto: Jorge Castillo. (Jorge Castillo, cortesía)

Según el diccionario del Poder Judicial, el delito de influencia en contra de la Hacienda Pública lo cometen “funcionarios públicos y demás sujetos equiparados que al intervenir en razón de su cargo o posición influyen, dirigen o condicionan, en cualquier forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda pública o al interés público, o se utilice cualquier maniobra o artificio tendente a ese fin”.

El abogado Fabio Oconitrillo explicó que lo más probable es que la Fiscalía esté tratando de determinar si el viaje del presidente de la República a Letonia es de interés público para el país o se trató de una artimaña para visitar el país de su esposa, ya que, si se lograra comprobar que fue así, habría afectación a la Hacienda Pública por ser un viaje pagado con los impuestos de los ticos.

Oconitrillo dijo que este delito está tipificado en el artículo 57 de la Ley de Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y que es castigado con cárcel de dos a ocho años.

Rodrigo Chaves justificó viaje a Letonia con un dato falso

Fiscalía en todas

El politólogo Gustavo Araya asegura que la acción de la Fiscalía es un indicativo de que el sistema judicial del país goza de buena salud.

“Este país tiene un marco jurídico muy robusto que puede investigar cualquier figura política, trátese de quien se trate, y se está poniendo en funcionamiento en este momento. Eso demuestra que tenemos en Costa Rica un sistema judicial que funciona y que la Fiscalía está haciendo su papel respecto de ver si se está encubriendo un viaje personal como si se tratara de política pública.

El viaje a Letonia se da como parte de una gira que el presidente Chaves está llevando a cabo a Bruselas, Bélgica, para la III Cumbre de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC).

El mandatario anunció que iría a Letonia con una justificación que terminó siendo falsa, lo que ha provocado muchas críticas.

“Ya me están arreando en redes, bueno, eso es normal, pero esta vez me están golpeando porque resulta que voy para Letonia, el país de mi señora, un día. Dios guarde me hubiera casado con una americana porque nunca hubiera podido ir a Estados Unidos. Ahí hay gente diciendo: ‘Lo que va a hacer es ir a ver los suegros’; no señores (ríe), sí los voy a ver, ¿para qué les voy a mentir?, me imagino que hay que ir a saludarlos, verdad, sería mala educación (no hacerlo), pero resulta que el comisionado del Ambiente es letón y resulta que el presidente de Letonia es nuevo. Ustedes saben que en la diplomacia hay que ver a la gente de cerquita y ocurre y sucede que es en Letonia y sí, hay que echarse un viajecito más”, dijo Chaves el día que anunció el viaje.

Esta es la primera vez que un mandatario tico visita Letonia. Foto: Cortesía. (Cortesía)

Sin embargo, el comisionado de Ambiente de la Unión Europea que menciona Chaves se llama Virginijus Sinkevičius y no nació en Letonia, sino en Lituania y vive en Bruselas, la misma ciudad en la que se llevará a cabo la cumbre.

Luego de que trascendiera esa información, el Gobierno reconoció el “error involuntario” del mandatario y dijeron que se reunirá con Virginijus Sinkevičius este miércoles 19 de julio en Bruselas.

Otra dato irreal que dio el presidente en la conferencia de prensa fue que iría a Letonia un solo día, pero luego Presidencia dijo que en realidad estaría dos.