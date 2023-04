Ministro de Hacienda podría meterse en problemas por negarse a pagarle a la Caja

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, podría afrontar problemas legales por negarse a pagarle a la Caja Costarricenses de Seguro Social (CCSS), 26 mil millones de colones que, según Sofía Guillén, legisladora del Frente Amplio, aprobaron el año pasado para pagar parte de la deuda a la CCSS.

Pedirán investigar al ministro de Hacienda por negarse a pagar partida aprobada por la Asamblea a la CCSS.

La legisladora señaló que solicitarán al Ministerio Público investigar a Acosta, y también pedirá lo mismo contra la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel, por mentir ante la Comisión de Ingreso y Gasto al afirmar que no hay recursos para pagar lo que se le adeuda a la institución.

“Esta Asamblea Legislativa, estas diputaciones, le aprobamos a la Caja Costarricense del Seguro Social 26.000 millones de colones el año pasado para pagar, entre otras cosas, el dinero que proviene del impuesto ya recaudado de tabaco para el tratamiento del cáncer. Y el ministro de Hacienda salió en las noticias diciendo que no lo va a girar y eso es un delito, él no tiene el derecho de no pagar los fondos de una partida que ya aprobamos, y por eso voy a solicitarle una investigación al Ministerio Público por incumplimiento de la ley”, declaró Guillen.

Además, la legisladora manifestó que esta acción del jerarca de Hacienda es una hipocresía, al decir que no hay cómo pagarle a la caja cuando ya ellos han hecho el esfuerzo de encontrar la plata.

“Don Nogui, páguele a la Caja que nosotros le aprobamos el presupuesto es su deber de ley cumplirlo, cúmplalo no es opcional”, refirió.

Diputada de Frente Amplio, Sofía Guillén. (Rafael Pacheco Granados)

De igual manera, la legisladora señaló que la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel, le mintió a la comisión lo que puede ser considerado como un delito.

“También es un delito mentirle a esta comisión y yo estoy cansada de escuchar representantes del gobierno no solo mentir en las conferencias de prensa de los miércoles, sino tener el descaro de venir a mentir aquí ante la ley, ante un poder de la República y, de nuevo, señora presidenta, compañeros y compañeras diputadas instruyo a mi despacho para que elabore las dos solicitudes de investigación ante el Ministerio Público”, refirió.

LEA MÁS: ¡Ojo! a los horarios en los que estará atendiendo el TSE esta semana

Guillen pidió a estos funcionarios que dejen de estar vacilando y burlándose de la gente porque es una falta de respeto.