Rodrigo Arias le responde a Pilar Cisneros y a Rodrigo Chaves sin pelos en la lengua

Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, le respondió sin pelos en la lengua a la diputada Pilar Cisneros y al presidente de la República, Rodrigo Arias, luego de los cuestionamientos que ellos le hicieron.

Cisneros dijo este miércoles que ella había perdido la confianza en Arias y que era algo irremediable.

La molestia de la diputada fue porque Arias reveló unas cosas que se hablaron en una reunión, entre ellas la solicitud del mandatario Rodrigo Chaves de que si dejaba vencer la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos, le daría los votos de sus diputados para que se reeligiera como presidente legislativo en el 2023.

Rodrigo Arias contestó con los tacos de frente a Pilar Cisneros y Rodrigo Chaves. Foto: Lucía Astorga.

“Cuando son reuniones privadas, que no son lo mismo que secretas, se habla de una manera y se supone que todo lo que se habla en esas reuniones se conserva para uno, para las partes.

“A mí me parece muy mal, muy feo, y no sé si decir traición, pero esas cosas no se hacen. En esas reuniones Rodrigo Arias se ha expresado de algunos políticos de una manera que yo jamás revelaré, porque es una conversación informal y me parece muy mal que él salga a decir esas cosas”, dijo Cisneros.

Rodrigo Chaves apoyó lo dicho por la legisladora y hasta dijo que Arias demostró no ser un caballero.

Arias se sacudió y hasta mandó al presidente a asesorarse mejor.

“Esa reunión fue en mi casa, se trató un tema de interés nacional por lo que no veo nada que esté violentando el derecho a la intimidad o todo lo que han dicho tanto el presidente como ella (Cisneros) de que yo hubiera divulgado grandes secretos, fue una simple reunión en donde el tema central fue si el presidente podía designar al primer presidente del Congreso. Me parece que en este caso el presidente tendría que asesorarse mejor sobre qué es público y qué es privado para poder hacer estas apreciaciones.

Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros están enojados porque Rodrigo Arias reveló temas tratados en una reunión privada. Foto: Archivo.

Además, Arias sostuvo que sí hubo presiones en el 2023, en su camino hacia la presidencia de la Asamblea Legislativa.

“Yo recibí unas insinuaciones de que, ya que la moción (para renovar la comisión) vencería en la fecha que caía la Semana Santa... la relación con la Presidencia se deteriora porque yo no estoy de acuerdo con lo que me piden de que yo deje eso camine y que la petición venza sola y más bien la llevo a Plenario.

“El Gobierno trató de impedir que la moción se conociera en el plenario, yo no sé si ustedes recuerdan que vino el ministro de seguridad, vino enviado por el presidente para que se presentara ante mí y que yo lo admitiera para dar un informe sobre seguridad nacional a las 3 de la tarde, con un ánimo clarísimo de obstaculizar el trámite de esa sesión de ese día”, dijo Arias.

Negó lo del Jobo

En la conferencia de prensa Rodrigo Arias aprovechó para defenderse de las acusaciones que han hecho sobre las tierras de El Jobo, en el cantón de la Cruz de Guanacaste.

El medio de comunicación Noticias 36 informó hace unas semanas que Rodrigo Arias y su hermano, el expresidente Óscar Arias, se aprovecharon de unos campesinos para comprarles a precios muy bajos unas tierras que les había dado el Estado.

Arias dijo este jueves que él no tiene, ni ha tenido nunca nada que ver con esas tierras, que la información que salió publicada es falsa y que tiene a mano los documentos que lo demuestran.

Otro de los temas que tocó fue el de una eventual candidatura presidencial, ya que el presidente de la República dijo el miércoles que sentía que Arias se iba a aspirar a la Presidencia.

Arias dijo que no era momento de hablar de ese tema y no confirmó que tuviera aspiraciones de luchar por la presidencia, pero tampoco lo descartó.